Απαντά στην Ελεγκτική το ΥΠΕΣ: Σε εξέλιξη αναδιοργάνωση και νέα στρατηγική για καταφύγια

Την ύπαρξη κενών και αδυναμιών στο πρόγραμμα καταφυγίων αναγνωρίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, τονίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για τη βελτίωση της κατάστασης τα τελευταία τρία χρόνια, στον απόηχο του υπομνήματος που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Σε τοποθέτησή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι τα ευρήματα «επιβεβαιώνουν τις διαπιστώσεις» του και υπογραμμίζουν την ανάγκη για «αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του προγράμματος καταφυγίων», επισημαίνοντας ότι σχετική προσπάθεια έχει ήδη ξεκινήσει από το 2023.

Όπως σημειώνεται, έχει υιοθετηθεί νέα προσέγγιση στη δημιουργία καταφυγίων, εγκαταλείποντας την πρακτική αξιοποίησης υπόγειων χώρων ιδιωτικών κατοικιών και δίνοντας έμφαση σε δημόσιους χώρους μεγάλης χωρητικότητας, όπως υπόγειοι χώροι στάθμευσης, υπεραγορές και ξενοδοχεία. Με τη νέα μέθοδο, «παρόλο που ο απόλυτος αριθμός των καταφυγίων είναι μικρότερος, το ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού αναμένεται να αυξηθεί».

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στην εφαρμογή SafeCY, η οποία αναπτύχθηκε το 2024 για ενημέρωση του κοινού, αλλά «χρήζει βελτίωσης», όπως διαφάνηκε από πρόσφατα γεγονότα. Σύμφωνα με το Υπουργείο, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Καινοτομίας και το Κέντρο «ΚΟΙΟΣ», έχουν ήδη γίνει σημαντικές διορθώσεις.

Το Υπουργείο Εσωτερικών διαβεβαιώνει ότι στόχος είναι, μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων ενεργειών, «να ενισχύσουμε το επίπεδο ανταπόκρισής μας το συντομότερο δυνατό».

ΠΗΓΗ: KYΠΕ