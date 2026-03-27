Υπόθεση Στυλιανού: Στις 2 Απριλίου απόφαση δικαστηρίου για αίτημα αποκάλυψης εμπιστευτικού πορίσματος

Με επίκεντρο το αίτημα της υπεράσπισης για αποκάλυψη ενός πορίσματος του 2020 συνεχίστηκε την Παρασκευή η δίκη για την αυτοχειρία του 14χρονου Στυλιανού ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, με το δικαστήριο να επιφυλάσσει την απόφασή του.

Το αίτημα, που κατατέθηκε εκ μέρους όλων των συνηγόρων υπεράσπισης, αφορά την αποκάλυψη πορίσματος ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου του 2020, το οποίο – όπως λέχθηκε – συνδέεται άμεσα με τα επίδικα ζητήματα της υπόθεσης.

Ιδιαίτερη σημασία προσδίδεται στο γεγονός ότι ένας εκ των συντακτών του εγγράφου αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας, υπό την ιδιότητά του ως ανακριτής της υπόθεσης.

Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Έλενα Κωνσταντίνου, αντέδρασε στο αίτημα, ζητώντας όπως το έγγραφο εξαιρεθεί από τη διαδικασία αποκάλυψης, λέγοντας ότι πρόκειται για εσωτερική επικοινωνία μεταξύ ποινικών ανακριτών και Νομικής Υπηρεσίας, η οποία δεν συνιστά μαρτυρικό υλικό, και ότι καλύπτεται από το προνόμιο εμπιστευτικότητας.

Ο δικηγόρος της τρίτης κατηγορούμενης, Βίκτωρας Ακάμας, ανέπτυξε τη θέση του και κατέθεσε γραπτή αγόρευση, η οποία υιοθετήθηκε και από τους υπόλοιπους συνηγόρους υπεράσπισης.

Επίσης, παρέμβαση έκανε και ο συνήγορος της τέταρτης κατηγορούμενης, στηρίζοντας το αίτημα.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι το επίμαχο πόρισμα αποτελεί ουσιώδες και σχετικό υλικό για την εκδίκαση της υπόθεσης και ότι η μη αποκάλυψή του παραβιάζει την αρχή της ισότητας των όπλων, καθώς και την υποχρέωση της κατηγορούσας Αρχής να θέτει στη διάθεση της υπεράσπισης όλο το σχετικό υλικό, ακόμη και αν αυτό δεν ενισχύει τη δική της θέση.

Παράλληλα, οι συνήγοροι υπεράσπισης έθεσαν ζήτημα διαδικαστικής τάξης, επισημαίνοντας ότι η εκδίκαση δεν μπορεί να προχωρήσει, από τη στιγμή που το εν λόγω πόρισμα έχει συνταχθεί – έστω και εν μέρει – από τον επόμενο μάρτυρα κατηγορίας.

Το Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφασίσει επί του αιτήματος, με την απόφαση να αναμένεται στις 2 Απριλίου 2026, στις 14:00.

Στο μεταξύ, το επίμαχο πόρισμα έχει ήδη κατατεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου για σκοπούς εξέτασης.

Αφού επιφυλάχθηκε για την απόφαση, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, Παύλος Αγαπητός, διέταξε όπως ο μάρτυρας της κατηγορούσας Αρχής παρουσιαστεί κανονικά στη δικάσιμο της 7ης Απριλίου.

Όπως αναφέρθηκε από την πλευρά της κατηγορούσας Αρχής, η εξέτασή του αναμένεται να λάβει χώρα σε δύο δικασίμους.

Η ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί στις 7, 20 και 30 Απριλίου του 2026, στις 11:00.

Η υπόθεση αφορά τον τραγικό θάνατο του 14χρονου Στυλιανού, τον Σεπτέμβριο του 2019, και επικεντρώνεται στο κατά πόσο υπήρξε ευθύνη τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών.

Ο ανήλικος φέρεται να ζούσε επί χρόνια σε περιβάλλον κακοποίησης και βίας, με καταγγελίες που αφορούσαν κυρίως τον πατέρα, ενώ οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είχαν εμπλακεί σε διάφορα στάδια.

Η δίκη δεν αφορά μόνο το ίδιο το τραγικό γεγονός, αλλά κυρίως το αν υπήρξε κακοποίηση, βία ή κακομεταχείριση στην οικογένεια, αν η μητέρα γνώριζε και δεν κατήγγειλε και αν οι λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αμέλησαν να προστατεύσουν το παιδί, αγνόησαν ή δεν αξιολόγησαν σωστά καταγγελίες και δεν έλαβαν μέτρα που θα μπορούσαν, ώστε να αποτρέψουν την εξέλιξη.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 218 κατηγορίες εναντίον 11 προσώπων, μεταξύ των οποίων οι γονείς του ανήλικου και εννέα λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, άσκηση βίας, παράλειψη καταγγελίας και παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, σε σχέση με πράξεις και παραλείψεις που, κατά την κατηγορούσα Αρχή, συνδέονται αιτιωδώς με τον θάνατο του παιδιού.

Πηγή: ΚΥΠΕ