Ο Γκουτέρες συγκροτεί ειδική Ομάδα Εργασίας για τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Τη συγκρότηση ειδικής Ομάδας Εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις διαταραχές στο θαλάσσιο εμπόριο μέσω των Στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «εξελίσσεται και απειλεί να ενταθεί».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διαταραχές στο θαλάσσιο εμπόριο μέσω των Στενών του Ορμούζ «ενέχουν τον κίνδυνο να προκαλέσουν αλυσιδωτές επιπτώσεις» που ενδέχεται να επηρεάσουν «τις ανθρωπιστικές ανάγκες και την αγροτική παραγωγή τους επόμενους μήνες».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, παρότι ο Γενικός Γραμματέας «δεσμεύεται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη μιας συνολικής και διαρκούς διευθέτησης της σύγκρουσης», κρίνεται αναγκαία «άμεση δράση» για τον περιορισμό των συνεπειών.

Επικεφαλής της ειδικής Ομάδας Εργασίας τίθεται ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Χόρχε Μορέιρα ντα Σίλβα, ο οποίος είναι και Εκτελεστικός Διευθυντής του Γραφείου Υπηρεσιών Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNOPS).

Στην Ομάδα Εργασίας θα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) και το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC), ενώ, όπως αναφέρεται, «επιπρόσθετοι φορείς μπορεί να κληθούν να συμμετάσχουν εφόσον χρειαστεί».

Όπως διευκρινίζεται, ο πρωταρχικός στόχος της Ομάδας Εργασίας είναι «να αναπτύξει και να προτείνει τεχνικούς μηχανισμούς ειδικά σχεδιασμένους για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών αναγκών στα Στενά του Ορμούζ».

Η ανακοίνωση σημειώνει ότι ο σχεδιασμός αυτός αντλεί έμπνευση από προηγούμενες σχετικές πρωτοβουλίες του ΟΗΕ, όπως ο Μηχανισμός Επαλήθευσης, Επιθεώρησης και Παρακολούθησης για την Υεμένη (UNVIM), η Πρωτοβουλία Σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας (BSGI) και ο Μηχανισμός UN2720 για τη Γάζα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο νέος μηχανισμός για τα Στενά του Ορμούζ στοχεύει «στη διευκόλυνση του εμπορίου λιπασμάτων», περιλαμβανομένης και της μετακίνησης σχετικών πρώτων υλών.

Η εφαρμογή του μηχανισμού, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα προχωρήσει «σε στενή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη», με «πλήρη σεβασμό στην εθνική κυριαρχία και στα καθιερωμένα διεθνή νομικά πλαίσια».

Ο ΟΗΕ εκτιμά ακόμη ότι, εφόσον ο μηχανισμός αποδειχθεί επιτυχής, «θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των κρατών-μελών στη διπλωματική προσέγγιση της σύγκρουσης» και να αποτελέσει «ένα σημαντικό βήμα προς μια ευρύτερη πολιτική διευθέτηση».

Σε ό,τι αφορά την πολιτική διάσταση της πρωτοβουλίας, αναφέρεται ότι ο Προσωπικός Απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα, Ζαν Αρνό, θα αναλάβει, στο πλαίσιο της ευρύτερης ειρηνευτικής αποστολής του, την πολιτική συνεργασία και επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη, με την υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας.