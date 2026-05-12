ΠΑΣΥΔΥ: Δεν θα δεχθούμε παρεμβάσεις στα δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων

Η ΠΑΣΥΔΥ δεν πρόκειται να αποδεχθεί παρεμβάσεις στα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων, τόνισε χθες ο γ.γ. της συντεχνίας, Στράτης Ματθαίου.

Μιλώντας στο 63ο Συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ, ο κ. Ματθαίου ανέφερε ότι η Οργάνωση συμπληρώνει φέτος 99 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς προς τους εργαζόμενους, την κοινωνία και το κράτος.

Όπως ανέφερε, «η δράση της ΠΑΣΥΔΥ είναι απόλυτα συνυφασμένη και με την εξέλιξη του κράτους», ενώ επανέλαβε ότι βασικός στόχος της συντεχνίας παραμένει «η διασφάλιση ανοδικής πορείας για τα μέλη μας, σε συνδυασμό με μιας διαρκώς αναβαθμισμένη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του Κύπριου πολίτη».

Ο κ. Ματθαίου σημείωσε ότι το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια δύσκολη συγκυρία, εν μέσω γεωπολιτικών κρίσεων, ακρίβειας και οικονομικών πιέσεων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η ΠΑΣΥΔΥ αντιλαμβάνεται τις συνθήκες και δεν προτίθεται να υποβάλει αιτήματα που θα επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά.

«Ως υπεύθυνη Οργάνωση αντιλαμβανόμαστε ότι δεν προσφέρεται η συγκυρία για αιτήματα που θα επιβαρύνουν τα οικονομικά του Κράτους», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, διεμήνυσε ότι η συντεχνία δεν πρόκειται να αποδεχθεί παρεμβάσεις στα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων. «Δεν θα ανεχτούμε να χρησιμοποιηθούν αυτές οι εξελίξεις ως πρόσχημα για την όποια παρέμβαση ή αλλοίωση στα δικαιώματα και ωφελήματα των εργαζομένων στη δημόσια υπηρεσία», είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ακρίβεια και στις πληθωριστικές πιέσεις, ανακοινώνοντας ότι η ΠΑΣΥΔΥ προγραμματίζει εντός Ιουνίου πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για αξιολόγηση των δεδομένων.

Ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ υπερασπίστηκε τον ρόλο της Δημόσιας Υπηρεσίας, υπογραμμίζοντας ότι «οι χιλιάδες των δημοσίων υπαλλήλων που στελεχώνουν καθημερινά νευραλγικές θέσεις της κρατικής μηχανής υπηρετούν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, με φιλότιμο, αξιοπρέπεια, ευσυνειδησία και επαγγελματισμό».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν το τελευταίο διάστημα για την ΑΤΑ και τη φορολογική μεταρρύθμιση, κάνοντας λόγο για «δύο καίριας σημασίας ζητήματα» στα οποία η ΠΑΣΥΔΥ είχε «πρωταγωνιστικό ρόλο».

Για την ΑΤΑ, σημείωσε ότι «καταλήξαμε σε μόνιμη οριστική συμφωνία με σταδιακή πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ», ενώ για τη φορολογική μεταρρύθμιση ανέφερε ότι πολλές από τις εισηγήσεις της ΠΑΣΥΔΥ υιοθετήθηκαν από την κυβέρνηση.

Ο κ. Ματθαίου χαιρέτισε επίσης τις ρυθμίσεις για τηλεργασία και ευέλικτες μορφές απασχόλησης, χαρακτηρίζοντάς τες «βήμα προς τα εμπρός» για τον εκσυγχρονισμό της κρατικής μηχανής.

Εκτενή αναφορά έκανε και στο θέμα των Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ), σημειώνοντας ότι η ΠΑΣΥΔΥ θεωρεί απαράδεκτο να παραμένουν εργαζόμενοι για δεκαετίες χωρίς προοπτική ανέλιξης. Όπως είπε, η Συντεχνία έχει ήδη υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών για οριστική επίλυση του ζητήματος.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΔΥ Αντώνης Κουτσούλλης έκανε λόγο για τον διαχρονικό ρόλο της δημόσιας υπηρεσίας στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι «ο θεμελιακός ρόλος της δημόσιας υπηρεσίας σε καίριους τομείς της λειτουργίας του Κράτους συνιστά διαχρονική πραγματικότητα».

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή της δημόσιας υπηρεσίας μετά το 1974, στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην επιτυχή διοργάνωση της Προεδρίας της ΕΕ.

Παράλληλα, χαιρέτισε τη συνεργασία των συνδικαλιστικών οργανώσεων για την αποκατάσταση της ΑΤΑ, καθώς και τη δημιουργία συντονιστικού φορέα οργανώσεων του κρατικού τομέα, με στόχο τη διαμόρφωση κοινής πολιτικής και συλλογικής δράσης σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Επί τάπητος το συνταξιοδοτικό

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας επικέντρωσε την παρέμβασή του κυρίως στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, την οποία χαρακτήρισε ως ένα από τα σημαντικότερα εγχειρήματα της κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε, «πρόκειται για ένα από τα πιο σύνθετα και επενδυτικά εγχειρήματα της παρούσας διακυβέρνησης, με ορίζοντα τόσο τη σημερινή πραγματικότητα όσο και τις επόμενες δεκαετίες».

Ο κ. Μουσιούττας υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «μία μεταρρύθμιση δίκαιη, μακροπρόθεσμα βιώσιμη και κοινωνικά αποδεκτή, η οποία θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις τόσο για τη σημερινή όσο και για τις μελλοντικές γενιές».

Παράλληλα, τόνισε ότι η επιτυχία της μεταρρύθμισης προϋποθέτει συνεργασία και κοινωνικό διάλογο, σημειώνοντας ότι «η επίτευξη αυτού του στόχου περνάει υποχρεωτικά μέσα από τον ειλικρινή διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους».

Ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στη συνεργασία του Υπουργείου του με το Υπουργείο Οικονομικών, λέγοντας ότι «η στενή συνεργασία με τον εκλεκτό φίλο και συνάδελφο Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό καταδεικνύει ότι η κυβέρνηση προσεγγίζει το ζήτημα συντεταγμένα και με πλήρη επίγνωση των διαστάσεων του».

Πρόσθεσε ακόμη ότι η συμβολή της ΠΑΣΥΔΥ στη διαδικασία θεωρείται ουσιαστική και αναγκαία, υπογραμμίζοντας πως «η συμβολή της ΠΑΣΥΔΥ σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια είναι και θα παραμείνει καθοριστική».

Πηγή: ΚΥΠΕ