Στην Ολομέλεια με διαφωνίες οι παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων - Κρίνεται στις 2 Απριλίου το νομοσχέδιο

Ενώπιον της επόμενης συνόδου της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων την ερχόμενη Πέμπτη 2 Απριλίου, τίθεται το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο για τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε να επιτρέπεται η παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, για σκοπούς αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Σε χθεσινή κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών, κατόπιν έντονων διαβουλεύσεων, διαμορφώθηκε το τελικό κείμενο, σύμφωνα με το οποίο τίθεται εκτός της διαδικασίας ο γενικός εισαγγελέας και σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις το πράσινο φως για παρακολουθήσεις, θα δίνεται από τον εκάστοτε προϊστάμενο της ΚΥΠ. Η ίδια απόφαση θα ελέγχεται από τριμελή επιτροπή η οποία ελέγχει την ΚΥΠ.

Οι εξαιρετικές περιπτώσεις αφορούν κυρίως περιπτώσεις, που άπτονται ζητημάτων ασφάλειας για την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο προϊστάμενος της ΚΥΠ θα αποφασίσει για παρακολούθηση και εντός 72 ωρών θα αποτείνεται και στην επιτροπή. Σε άλλες περιπτώσεις, το διάταγμα άρσης του απορρήτου θα εκδίδεται από το Δικαστήριο.

Μετά την νέα συνεδρία της επιτροπής Νομικών, όλοι οι εμπλεκόμενοι παρέμειναν στην αίθουσα της Βουλής, όπου ολοκληρώθηκε η διατύπωση και η συγγραφή του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου.

Παρόλα αυτά το μεγάλο ερωτηματικό εξακολουθεί να υπάρχει. Δηλαδή κατά πόσο θα εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία (2/3 δηλαδή 38 ψήφοι) για να εγκριθεί η τροποποίηση του Συντάγματος και να ανοίξει ο δρόμος για παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Με βάση τη σημερινή κοινοβουλευτική δύναμη τα κόμματα έχουν τις πιο κάτω έδρες: ΔΗΣΥ 17, ΑΚΕΛ, 14, ΔΗΚΟ 11, ΕΛΑΜ 3 ΔΗΠΑ 3, ΕΛΑΜ 3, Οικολόγοι 2, ενώ υπάρχουν και 3 ανεξάρτητοι και ένας μεμονωμένος σοσιαλιστής βουλευτής. Στο σενάριο να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε, τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ και ΔΗΠΑ θα υπολείπονται ακόμη τέσσερις ψήφοι. Δηλαδή, εάν το ΑΚΕΛ δεν ψηφίσει υπέρ, η τύχη του νομοσχεδίου θα εξαρτηθεί από την απόφαση των δύο βουλευτών των Οικολόγων και των τριών ανεξάρτητων (Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Αλεξάνδρα Ατταλίδου και Ανδρέα Θεμιστοκλέους) και του μεμονωμένου σοσιαλιστή βουλευτή Κωστή Ευσταθίου.

Σε κάθε περίπτωση, από τις τοποθετήσεις των βουλευτών για το συγκεκριμένο ζήτημα προμηνύεται, ότι το όποιο αποτέλεσμα στην ψηφοφορία στην επόμενη Ολομέλεια θα είναι οριακό.

Τα αδικήματα

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται τα αδικήματα για την διερεύνηση των οποίων ή για σκοπούς πρόληψης, να δίνεται η άδεια για άρση του απορρήτου. Επί της ουσίας διευρύνονται οι λόγοι άρσης, ώστε να περιλαμβάνονται πρόσθετες κατηγορίες σοβαρών ποινικών αδικημάτων, μεταξύ άλλων τρομοκρατία, κατασκοπεία, απόπειρα φόνου, σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών, παιδική πορνογραφία και παράνομη διακίνηση μεταναστών, και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Περιλαμβάνονται επίσης αδικήματα τελούμενα μέσω διαδικτύου, για τα οποία προβλέπεται σε περίπτωση καταδίκης ποινή φυλάκισης 5 ετών και άνω, καθώς και τα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κατοχή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών με σκοπό την προμήθεια. Για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την Αστυνομία και την ΚΥΠ, η ψήφιση του νομοσχεδίου για παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων αποτελεί ύψιστη ανάγκη και προτεραιότητα, θεωρώντας, ότι πρόκειται για ένα υπερόπλο, που θα συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

«Χειρότερο από το προηγούμενο»

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίας της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης, είπε, ότι εκφράστηκαν σημαντικές επιφυλάξεις, κυρίως σχετικά με την απουσία δικαστικής έγκρισης, ως προϋπόθεση για τις παρακολουθήσεις. «Έχει διαπιστωθεί, ότι κάθε νέο κείμενο που προκύπτει, είναι χειρότερο από το προηγούμενο, εννοώντας, ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει η εκ των προτέρων δικαστική κρίση, αυτό από μόνο του είναι προβληματικό όταν πρόκειται για περιορισμό ατομικών δικαιωμάτων. Για μας το θέμα ποτέ δεν ήταν θέμα προσώπων, ήταν θέμα θεσμικής προστασίας, και πάντοτε τονίζαμε, ότι η μεσολάβηση δικαστηρίου είναι απαραίτητη», είπε.

Εξήγησε, ότι το κρίσιμο σημείο είναι, το αν για συγκεκριμένες περιπτώσεις η ΚΥΠ θα πρέπει να προσφεύγει στο δικαστήριο πριν ξεκινήσει παρακολούθηση πολιτών. Φαίνεται, είπε, ότι διαμορφώνεται πλειοψηφία, που λέει, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό δεν θα είναι αναγκαίο και η ΚΥΠ θα απευθύνεται εντός 72 ωρών στην τριμελή επιτροπή για έγκριση συνέχισης. «Αυτό για μένα είναι προβληματικό. Εμπιστευόμαστε περισσότερο μια τριμελή επιτροπή διορισμένη από το Υπουργικό Συμβούλιο παρά τα δικαστήρια», σημείωσε. «Δεν μπορώ να δεχτώ ως επιχείρημα λόγους ταχύτητας ή απορρήτου», ανέφερε ο κ. Πασιουρτίδης, προσθέτοντας, ότι θα μπορούσε να υπάρχει εκ των προτέρων δικαστική έγκριση, που να διασφαλίζει και την ταχύτητα και το απόρρητο.