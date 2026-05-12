Ολοκληρώθηκε η μεταφορά νεκρών ζώων στην περιοχή Παλιομετόχου εν μέσω αντιδράσεων - «Θάβουν τα ζώα χωρίς πρωτόκολλα»

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά των νεκρών ζώων στο σημείο ταφής που υπέδειξαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στην περιοχή Παλιομετόχου, παρά τις αντιδράσεις κτηνοτρόφων που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας κινητοποίηση στην περιοχή, ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο ΚΥΠΕ.

Όπως σημείωσαν, ομάδα περίπου 50 κτηνοτρόφων απέκοψε για σύντομο χρονικό διάστημα δρόμους που οδηγούν κυρίως προς τη νεκρή ζώνη, επιχειρώντας να αποτρέψει τη μεταφορά νεκρών αγελάδων προς τον χώρο ταφής.

Οι κτηνοτρόφοι εξέφρασαν φόβους για μετάδοση του αφθώδους πυρετού, καθώς κατά μήκος της διαδρομής βρίσκονται κτηνοτροφικές μονάδες.

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει οποιοδήποτε επεισόδιο ή καταγγελίες, σύμφωνα με την Αστυνομία.

«Θάβουν τα ζώα χωρίς πρωτόκολλα. Έχει δίκαιο ο κόσμος που φωνάζει», δήλωσε, στο μεταξύ, στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος του συνδέσμου «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων», Στέλλα Πέτρου.

«Δεν γίνεται να περνούν τα νεκρά ζώα από τις κτηνοτροφικές μονάδες», πρόσθεσε.

Η κ. Πέτρου ανέφερε, επίσης ,ότι τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του συνδέσμου με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η «Φωνή των Κτηνοτρόφων» θα τοποθετηθεί δημόσια μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνάντησης στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με την Υπουργό, Μαρία Παναγιώτου.

ΚΥΠΕ

