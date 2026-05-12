Η Βιολέτα Ίκαρη παρουσιάζει το νέο single «Τίποτα Σπουδαίο»

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει με ένα νέο μουσικό ταξίδι γεμάτο συναίσθημα, παρουσιάζοντας το single «Τίποτα Σπουδαίο», σε μουσική του Γιώργος Δημητρίου και στίχους του Πόλυς Κυριάκου.

Πρόκειται για ένα τραγούδι βαθιά εσωτερικό και ατμοσφαιρικό, που αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές του ακροατή. Μέσα από έναν σχεδόν εξομολογητικό μονόλογο, το «Τίποτα Σπουδαίο» οδηγεί σε σκέψεις και διαπιστώσεις μακριά από τα τετριμμένα, ταξιδεύοντας το κοινό σε δαιδαλώδεις διαδρομές συναισθημάτων και αναζητήσεων.

Η αισθαντική φωνή της Βιολέτας Ίκαρη «δένει» αρμονικά με τη μελωδική γραφή του Γιώργου Δημητρίου και τους ποιητικούς στίχους του Πόλυ Κυριάκου, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ξεχωρίζει για την αλήθεια και τη συναισθηματική του δύναμη.

Ο Γιώργος Δημητρίου και η νέα δισκογραφική δουλειά

Ο Γιώργος Δημητρίου έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία στον χώρο της μουσικής, συνεργαζόμενος ως σολίστας με σπουδαία ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως οι Γιώργος Νταλάρας, Γλυκερία, Διονύσης Σαββόπουλος, Δημήτρης Μπάσης, Κώστας Μακεδόνας, Παντελής Θαλασσινός, Μαρία Φαραντούρη, Άλκηστις Πρωτοψάλτη και πολλούς ακόμη σημαντικούς καλλιτέχνες.

Το 2026 κυκλοφορεί την πρώτη του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά από την Ogdoo Group με τίτλο «ΤΙΠΟΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ». Στον δίσκο συμμετέχουν, με αλφαβητική σειρά, οι Βιολέτα Ίκαρη, Γιάννης Διονυσίου, Δημήτρης Μεσημέρης, Κώστας Μακεδόνας, Ματθαίος Τσαχουρίδης, Πέτρος Κουλουμής, Σάββας Λαγού, Στέλιος Διονυσίου και Χρυστάλλα Χατζηνικολή.

Τους στίχους των τραγουδιών υπογράφουν οι Πόλυς Κυριάκου, Μαρία Χατζηαυξέντη, Αντρέας Χρυσάνθου, Μαρία Κρασοπούλου, Αντρέας Σωτηρίου, Σάββας Μιλτιάδους και Μίλτος Μιλτιάδους.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο δημιουργός, «το να γράφεις μουσική και να οραματίζεσαι την ερμηνεία τόσων σπουδαίων καλλιτεχνών είναι πολύ σπουδαίο».

Παρουσίαση δίσκου στον Σταυρό του Νότου

Η επίσημη παρουσίαση του δίσκου «ΤΙΠΟΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ» θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου 2026 στον Σταυρός του Νότου, με τη συμμετοχή όλων των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στη δισκογραφική δουλειά, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι.

Το single και το video clip κυκλοφορούν από το Ogdoo Group σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

ΣΤΙΧΟΙ «Τίποτα σπουδαίο»

Δεν είμαι δα και τίποτα σπουδαίο Και ούτε που περίμενα να δεις Ποτέ το παραμύθι μου τ’ ωραίο

Και ούτε ότι θα με θυμηθείς

Δεν έχω εγώ στα χείλη μου κραγιόνια Μονάχα δύο χέρια δυνατά Για να σηκώνω τα βαριά τα χρόνιαΌταν το χάδι σου με παρατάΟύτε νομίζω πως θα μ αγαπήσεις Θα είσαι δω βουβός να μ αγαπάς Χωρίς φεγγάρι δίχως απαντήσειςΚαι πάντα κάπου εδώ θα τριγυρνάς Δεν είμαι δα και τίποτα σπουδαίο Και ούτε που περίμενα να ‘ρθεις