Απορρίπτει αναφορές για υποκλοπή δεδομένων από το ΥΠΕΞ, το Υφ. Ψηφιακής Πολιτικής

«Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αυξημένος αριθμός κυβερνοεπιθέσεων, δηλαδή προσπάθειες παραβίασης ιστοσελίδων και πληροφοριακών συστημάτων, που αφορούν τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα»

Σε σχέση με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης», που αφορά ισχυρισμούς περί υποκλοπής βάσεων δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών και αιτημάτων για καταβολή λύτρων από κρατικές υπηρεσίες, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής διευκρινίζει ότι οι εν λόγω αναφορές δεν τεκμηριώνονται, δεν υπάρχει ένδειξη για παραβίαση κυβερνητικών συστημάτων και δεν υφίσταται το οποιοδήποτε αίτημα για λύτρα.

Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αυξημένος αριθμός κυβερνοεπιθέσεων, δηλαδή προσπάθειες παραβίασης ιστοσελίδων και πληροφοριακών συστημάτων, που αφορούν τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και ευρύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Υφυπουργείο, σε συνεργασία με την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) και όλες τις σχετικές κρατικές υπηρεσίες, παραμένει σε διαρκή επαγρύπνηση και παρακολουθεί στενά και συνεχώς τα δεδομένα και τις εξελίξεις.

Υπενθυμίζουμε για μία ακόμη φορά ότι το θέμα των Κυβερνοεπιθέσεων αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα που δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο ειδήσεων που δεν είναι εξακριβωμένες. Καλούμε όλους τους φορείς, προτού προβάλλουν τέτοιας φύσεως ειδήσεις, όπως επικοινωνούν με το Υφυπουργείο για εξακρίβωση των δεδομένων.

