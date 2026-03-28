Αφθώδης πυρετός: Ένταση στα Λιβάδια - Κτηνοτρόφοι παρεμπόδισαν θανατώσεις, στο σημείο η Αστυνομία

Ένταση προκλήθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στα Λιβάδια, όταν λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών έσπευσαν στο σημείο για να προχωρήσουν σε θανάτωση περίπου 50 ζώων, λόγω του αφθώδους πυρετού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι ιδιοκτήτες της μονάδας φαίνεται να παρεμπόδισαν τους λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών από το να εισέλθουν στο υποστατικό για να προχωρήσουν σε θανατώσεις, με αποτέλεσμα να κληθεί στο σημείο η Αστυνομία.

Στην μονάδα παραμένουν μέλη της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προηγούμενο διάστημα στη συγκεκριμένη μονάδα είχε θανατωθεί σημαντικός αριθμός ζώων, ωστόσο οι ιδιοκτήτες προχώρησαν στην εισαγωγή ακόμη 50.