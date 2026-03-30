Παρακολουθήσεις μόνο με δικαστικό διάταγμα - Τροπολογία από τον ΔΗΣΥ

Μετά τις αντιδράσεις κυρίως για την πρόνοια που δίνει την εξουσία στον Διοικητή της ΚΥΠ να αποφασίζει την έναρξη παρακολούθησης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων για εξαιρετικές περιπτώσεις και η απόφαση να ελέγχεται από τριμελή επιτροπή, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ ετοίμασε τροπολογία σύμφωνα με την οποία το διάταγμα για παρακολουθήσεις θα εγκρίνεται μόνο από δικαστήριο.

Η τροπολογία η οποία ετοιμάστηκε σήμερα, θα κυκλοφορήσει και στα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα. Για τον σκοπό αυτό, προγραμματίζεται έκτακτη συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών για την ερχόμενη Πέμπτη το πρωί, ώστε εάν συμφωνούν και τα υπόλοιπα κόμματα να ενσωματωθεί στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα οδηγηθεί θα ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με την τροπολογία του ΔΗΣΥ, «διαγράφεται η διαδικασία άρσης του απορρήτου της επικοινωνίας άνευ δικαστικού διατάγματος προς το συμφέρον της πρόληψης και αντιμετώπισης δραστηριοτήτων, σε περίπτωση επικείμενου, σοβαρού και έκτακτου κινδύνου ή απειλής για την ασφάλεια και την κυριαρχία της Δημοκρατίας, ώστε οι προτεινόμενες ρυθμίσεις να αφορούν μόνο την προσθήκη και άλλων αδικημάτων στον κατάλογο αδικημάτων για τα οποία επιτρέπεται η άρση του απορρήτου της επικοινωνίας με δικαστικό διάταγμα».

Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι, η τροπολογία ετοιμάστηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή του ΔΗΣΥ και Προέδρου της επιτροπής Νομικών Νίκου Τορναρίτη σε μια ύστατη προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή και να εγκριθεί το νομοσχέδιο. Σημειώνεται πάντως ότι με την πρόνοια για να ξεκινούν παρακολουθήσεις μόνο με έγκριση του Διοικητή της ΚΥΠ, υπήρχαν διαφωνίες και εντός του ΔΗΣΥ. Με την τελική πρόταση συμφώνησε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

Κατά την τελευταία κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών, διαμορφώθηκε το κείμενο του νομοσχεδίου το οποίο προβλέπει ότι «σε εξαιρετική περίπτωση έκτακτης επιτακτικής ανάγκης στην οποία δεν παρέχεται ο χρόνος για εξασφάλιση της γραπτής έγκρισης και επιβάλλεται άμεση ενέργεια, η άρση του απορρήτου της επικοινωνίας επιτυγχάνεται κατόπιν απόφασης του Διοικητή της ΚΥΠ, η οποία θα υποβάλλεται εκ των υστέρων, εντός 72 ωρών, στην Τριμελή Επιτροπή για έγκριση.