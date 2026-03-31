Λεμεσός: Απόπειρα φόνου μετά από συμπλοκή αλλοδαπών – Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς και έξι συλλήψεις (φώτος)

Υπόθεση απόπειρας φόνου διερευνά η αστυνομία στη Λεμεσό, έπειτα από συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων αλλοδαπών που σημειώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Από το επεισόδιο, τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο, όπου και κρατούνται για νοσηλεία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας από τους τραυματίες φέρει τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια και δύο από ξυλοδαρμό.

Σε σχέση με τους Ιρανούς, οι έξι συλλήψεις αφορούν πρόσωπα 32-43 ετών. Έχουν συλληφθεί άτομα και από τις δύο «πλευρές» της συμπλοκής.

Όπως διαπιστώνεται, ένα από τα πρόσωπα που συνεπλάκησαν φέρεται να ανέσυρε πιστόλι και να έριξε αριθμό πυροβολισμών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά έξι πρόσωπα, ενώ οι εξετάσεις της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη.