Η ΕΤΑΠ στην Συνάντηση Εταίρων του Έργου SMART-TOUR στην Γαλλία

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου) συμμετέχει στην 3η συνάντηση εταίρων (Steering Group Meeting) και στο θεματικό εργαστήρι του Ευρωπαϊκού έργου SMART TOUR – Smart Tourism, Smart Destinations, που πραγματοποιείται στις 20–21 Μαΐου 2026 στην πόλη Perros-Guirec της Περιφέρειας Brittany στη Γαλλία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το θεματικό εργαστήρι και η εκπαιδευτική επίσκεψη του έργου SMART TOUR, αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαπεριφερειακής ανταλλαγής γνώσεων και πολιτικών γύρω από την ανάπτυξη τουριστικών προορισμών που βασίζονται σε δεδομένα και ψηφιακά εργαλεία.

Όπως αναφέρεται κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστεί η πρόοδος του έργου, οι δράσεις που προγραμματίζονται για το υπόλοιπο του 2026, καθώς και θεματικές που αφορούν τα στατιστικά και τους δείκτες τουρισμού, αλλά και την έρευνα και καινοτομία σε ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του θεματικού εργαστηρίου, οι εταίροι θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές, εμπειρίες και εργαλεία πολιτικής που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών.

Η συμμετοχή της ΕΤΑΠ Πάφου εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια ενίσχυσης της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης του προορισμού Πάφος, προωθώντας την περιοχή ως πρότυπο έξυπνου και βιώσιμου τουριστικού προορισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο έργο SMART TOUR συμμετέχουν 10 εταίροι από την Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Αλβανία, Ουκρανία, Βέλγιο και Κύπρο.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.