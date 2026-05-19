Κουμής: Ανθεκτικός ο τουρισμός παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις – Παρακολουθούμε την κατάσταση λεπτό προς λεπτό

Τα δεδομένα δείχνουν σταθερή και σταδιακή ανάκαμψη των τουριστικών ροών, δήλωσε την Τρίτη, στο Προεδρικό, ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία για την πορεία του τουρισμού πρέπει να αξιολογούνται με ψυχραιμία και χωρίς βιαστικά συμπεράσματα.

Μιλώντας μετά από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Κουμής ανέφερε ότι ήταν «απόλυτα αναμενόμενο» οι εξελίξεις των προηγούμενων μηνών να έχουν επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση, επισημαίνοντας ότι αυτό «συνέβη και σε άλλους προορισμούς λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων».

Όπως είπε, «είναι επίσης κατανοητό να γίνεται σύγκριση με το προηγούμενο έτος», υπενθύμισε ωστόσο ότι «το 2025 ήταν έτος ρεκόρ για τον κυπριακό τουρισμό», σημειώνοντας ότι «η σύγκριση γίνεται με μία εξαιρετικά υψηλή βάση».

Τόνισε ότι «αυτό που έχει σημασία δεν είναι μια μεμονωμένη φωτογραφία της στιγμής, αλλά η συνολική εικόνα», προσθέτοντας ότι «τα πτητικά προγράμματα πραγματοποιούνται κανονικότατα, η τουριστική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη και τα δεδομένα δείχνουν σταθερή και σταδιακή ανάκαμψη των τουριστικών ροών».

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού παρακολουθεί την κατάσταση «στενά σε συνεργασία με όλους τους φορείς της τουριστικής βιομηχανίας», με στόχο να στηριχθεί η δυναμική της Κύπρου ως «ποιοτικού, ασφαλούς και αξιόπιστου προορισμού».

«Δεν παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες, όμως τα στοιχεία δεν δικαιολογούν μεγάλη απαισιοδοξία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο κυπριακός τουρισμός έχει αποδείξει ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και ισχυρή διεθνή θέση».

Ο κ. Κουμής ανέφερε ακόμη ότι «και το 2026 ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς», καθώς οι μήνες Ιανουάριος και Φεβρουάριος, πριν από τις εξωγενείς εξελίξεις, «καταγράφονταν ως οι καλύτεροι στην ιστορία του τουρισμού της χώρας μας».

Σε ερώτηση εάν θα ληφθούν κάποια μέτρα για προσέλκυση τουριστών, ο Υφυπουργός Τουρισμού δήλωσε ότι «από την 1η Μαρτίου που είχαν ξεκινήσει οι εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Υφυπουργείο Τουρισμού παρακολουθεί τα γεγονότα λεπτό προς λεπτό και έλαβε πολύ νωρίς συγκεκριμένα μέτρα».

Διευκρίνισε πως το Υφυπουργείο έλαβε «μέτρα προκειμένου να διατηρηθεί η καλή αεροπορική σύνδεση της χώρας και να ενδυναμωθεί η σχέση εργασίας με τους στρατηγικούς συνεργάτες της χώρας μας».

Πρόσθεσε επίσης ότι «εντατικοποιήθηκαν οι δράσεις προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό».

«Αναμένουμε ότι όλα αυτά στην πορεία του έτους θα αποδειχθούν ωφέλιμα για την τουριστική οικονομία», σημείωσε. .

Ο κ. Κουμής ανέφερε ακόμη ότι η Κύπρος ως τουριστικός προορισμός «λαμβάνει επισκέπτες από 40 και πλέον χώρες», σημειώνοντας ωστόσο ότι «οι γεωπολιτικές εντάσεις γενικότερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν ευνοούν το σκηνικό» για επιπρόσθετους επισκέπτες από μακρινές χώρες.

«Η όλη κατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη και ως Υφυπουργείο Τουρισμού παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την εξομάλυνση του τομέα στην πορεία του έτους», είπε.

Σε ερώτηση αν παρατηρείται μείωση αφίξεων από συγκεκριμένες αγορές, ο Υφυπουργός Τουρισμού απάντησε ότι «καταγράφεται συγκεκριμένη μείωση από κάποιες χώρες».

Όπως εξήγησε καταλήγοντας, αυτό ήταν «σε κάποιο βαθμό αναμενόμενο, καθώς την τελευταία τριετία ο κυπριακός τουρισμός κατέγραφε σταθερά ανοδική πορεία και μάλιστα για πολλούς εξωπραγματικά ανοδική πορεία».

