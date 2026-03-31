Λύμπια: Καταδίωξη με συγκρούσεις – Οδηγός αγνόησε σήμα της ΜΜΑΔ και εμβόλισε περιπολικά

Καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή των Λυμπιών, όταν περίπολο της ΜΜΑΔ εντόπισε ύποπτο όχημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 3.45 π.μ. σήμερα, έγινε σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα προσέκρουσε σε οχήματα της αστυνομίας, ενώ για την ανακοπή του ρίχθηκαν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί.

Αφού το όχημα ανακόπηκε, διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό του υπήρχε μεγάλος αριθμός αφορολόγητων καπνικών προϊόντων.