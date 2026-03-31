Αλλάζουν 100 χλμ. σωλήνων νερού στη Λεμεσό

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής για τη Λεμεσό, με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού να προχωρεί στον εκσυγχρονισμό του υδρευτικού δικτύου σε εκτεταμένες περιοχές του κέντρου της πόλης, συνολικού προϋπολογισμού €9,2 εκατομμυρίων.

Το έργο έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του προγράμματος ΘΑλΕΙΑ 2021-2027, και βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Η διάρκεια υλοποίησης εκτιμάται στους 24 μήνες.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται σε τρεις μεγάλες περιοχές της πόλης, όπου το υφιστάμενο δίκτυο κρίνεται πεπαλαιωμένο, παρουσιάζοντας συχνές βλάβες και σημαντικές απώλειες νερού.

Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση παλαιών αγωγών και την εγκατάσταση νέου, σύγχρονου υδρευτικού δικτύου συνολικού μήκους περίπου 100 χιλιομέτρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σταδιακή υλοποίηση των εργασιών, ώστε να αποφευχθούν διακοπές στην υδροδότηση, ένα ζήτημα που τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρεί κατοίκους και επιχειρήσεις.

Η γεωγραφική έκταση του έργου καλύπτει ένα ευρύ αστικό τόξο: από τον Εναέριο μέσω της λεωφόρου Μακαρίου Γ’ μέχρι τον κεντρικό Πυροσβεστικό Σταθμό, νότια κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Γαρύλλη έως την οδό Ναυαρίνου, ανατολικά μέσω των οδών Ναυαρίνου, Ειρήνης και Γλάδστωνος, καθώς και νότια μέσω της οδού Ανεξαρτησίας προς τον παραλιακό δρόμο.

Στον ΕΟΑ εκτιμούν ότι η υλοποίηση του έργου θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, αναμένεται σημαντική μείωση των βλαβών, περιορισμός των απωλειών νερού και βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας της υδατοπρομήθειας.

Παράλληλα, το έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αναβάθμισης βασικών υποδομών της πόλης, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αστικού δικτύου και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Η έναρξη των εργασιών αναμένεται το προσεχές διάστημα και δεν αναμένεται να επηρεάσει το οδικό δίκτυο, αφού οι εργασίες θα γίνονται επί των πεζοδρομίων.