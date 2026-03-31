Κλειστή λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού λόγω εξετάσεων μετά από σύγκρουση με περιπολικό

Κλειστή παραμένει από τις 9.00 το πρωί η αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού, στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, στο τμήμα μεταξύ του σταδίου ΓΣΠ και σημείου πριν την έξοδο προς τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρά τον Ζυγιστικό Σταθμό Λατσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η έξοδος προς τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου παραμένει ανοικτή για την τροχαία κίνηση.

Όπως αναφέρεται, το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου έχει κλείσει προσωρινά για σκοπούς εξετάσεων που διενεργεί η Αστυνομία, καθώς και για την παραλαβή με ρυμουλκό αυτοκινήτου, το οποίο ενεπλάκη σε οδική σύγκρουση με περιπολικό όχημα το βράδυ που πέρασε.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, καλώντας τους να οδηγούν με ασφαλή και χαμηλή ταχύτητα, καθώς και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.