Αύξηση στις οδικές μεταφορές φορτίου στην Κύπρο κατά 4,8% το 2025

Άνοδο κατέγραψαν οι οδικές μεταφορές φορτίου στην Κύπρο κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και για ολόκληρο το έτος, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου της Παρασκευή.

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου–Δεκεμβρίου 2025, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν εντός Κύπρου αυξήθηκε κατά 19,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, φτάνοντας τους 10.920,1 χιλιάδες τόνους από 9.145,6 χιλιάδες τόνους. Παράλληλα, οι μεταφορές φορτίου από και προς την Κύπρο σημείωσαν επίσης άνοδο 14,2%, αγγίζοντας τους 11,0 χιλιάδες τόνους.

Σε ετήσια βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, οι μεταφορές εντός Κύπρου αυξήθηκαν κατά 4,8%, ενώ οι μεταφορές από και προς τη χώρα κατέγραψαν πιο έντονη αύξηση κατά 10,0%.

Πηγή: ΚΥΠΕ