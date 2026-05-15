Πολύ αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών λόγω ισχυρών ανέμων – Πολλαπλά περιστατικά στην ύπαιθρο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Αιχμές Φειδία για εμπλοκή του Προέδρου στην προεκλογική διαδικασία – Σηκώνει το γάντι η Κυβέρνηση (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Κ. Χριστοδουλίδη, θέλω να σου πω να μην αγχώνεσαι και θα είμαστε πολύ πιο υπεύθυνοι απ’ ό,τι φαντάζεσαι στο Εθνικό Συμβούλιο», δήλωσε ο Φειδίας Παναγιώτου.

Απάντησε η Κυβέρνηση δια του στόματος Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, για την τοποθέτηση του επικεφαλής της «Άμεσης Δημοκρατίας» Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος σχολίασε μέσω βίντεο δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, που είχαν δοθεί σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη στην Αιμιλία Κενεβέζου στον Άλφα και αφορούσαν τη μη εμπλοκή της Κυβέρνησης στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Ο κ. Παναγιώτου δημοσίευσε βίντεο στις διαδικτυακές του πλατφόρμες, στο οποίο παραθέτει αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι οι τοποθετήσεις συνιστούν έμμεση παρέμβαση στην προεκλογική διαδικασία.

Στο πρώτο απόσπασμα που παραθέτει ο υποψήφιος βουλευτής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εμφανίζεται να δηλώνει ότι «η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στις εκλογές». Ακολούθως, ο κ. Παναγιώτου σχολιάζει πως ο Πρόεδρος «μετά δεν άντεξε και είπε αυτά τα πράματα για εμένα που είναι σαν να παίρνει θέση», παραθέτοντας δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, στην οποία λέει: «Είναι δικαίωμα του κ. Παναγιώτου να προχωρήσει στον σχηματισμό ενός κόμματος, αλλά επιχειρείται μια πλήρης απαξίωση των θεσμών από κάποιους, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν μια περιρρέουσα κατάσταση που δημιουργείται και να παρουσιαστούν ως οι σωτήρες της χώρας».

Ο επικεφαλής της «Άμεσης Δημοκρατίας» αναφέρεται επίσης σε ερώτηση της δημοσιογράφου αν μπορεί να φανταστεί τον Φειδία Παναγιώτου στο Εθνικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο να απαντά: «Σίγουρα προβληματίζομαι κι εγώ. Δεν παίζουμε ούτε με το εθνικό συμβούλιο ούτε με το κυπριακό και εξαρτάται από τους συμμετέχοντες κατά πόσο αυτός ο θεσμός του εθνικού συμβουλίου θα ενισχυθεί ή θα υποβαθμιστεί»

Απαντώντας μέσω του βίντεό του, ο κ. Παναγιώτου απευθύνθηκε προσωπικά στον Πρόεδρο, λέγοντας: «Κ. Χριστοδουλίδη, θέλω να σου πω να μην αγχώνεσαι και θα είμαστε πολύ πιο υπεύθυνοι απ’ ό,τι φαντάζεσαι στο Εθνικό Συμβούλιο». Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι, παρά τη δημόσια θέση πως δεν παρεμβαίνει στις εκλογές, «με πλάγιο λόγο» τοποθετείται εναντίον του κόμματός του.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η «Άμεση Δημοκρατία» δεν πρόκειται να κινηθεί εναντίον της κυβέρνησης, σημειώνοντας πως στόχος είναι η συνεργασία «για το καλό της Κύπρου».

Το θέμα κλήθηκε να σχολιάσει σήμερα, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Ερωτηθείς για τις αναφορές του κ. Παναγιώτου περί παρέμβασης του Προέδρου στις εκλογές, ο κ. Λετυμπιώτης δήλωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «δεν έχει καμία εμπλοκή στην προεκλογική διαδικασία και δεν κάνει καμία αναφορά σε καμία πολιτική δύναμη».

«Δεν πρόκειται να εμπλακεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι ύψιστος κριτής είναι η κοινωνία και ότι όποια κι αν είναι η ετυμηγορία και η άποψη της κοινωνίας, αυτή δεν μπορεί παρά να είναι σεβαστή και είναι σεβαστή.

Tags

Φειδίας ΠαναγιώτουΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΛΕΤΥΜΠΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα