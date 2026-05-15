Αιχμές Φειδία για εμπλοκή του Προέδρου στην προεκλογική διαδικασία – Σηκώνει το γάντι η Κυβέρνηση (βίντεο)

Απάντησε η Κυβέρνηση δια του στόματος Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, για την τοποθέτηση του επικεφαλής της «Άμεσης Δημοκρατίας» Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος σχολίασε μέσω βίντεο δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, που είχαν δοθεί σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη στην Αιμιλία Κενεβέζου στον Άλφα και αφορούσαν τη μη εμπλοκή της Κυβέρνησης στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Ο κ. Παναγιώτου δημοσίευσε βίντεο στις διαδικτυακές του πλατφόρμες, στο οποίο παραθέτει αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι οι τοποθετήσεις συνιστούν έμμεση παρέμβαση στην προεκλογική διαδικασία.

Στο πρώτο απόσπασμα που παραθέτει ο υποψήφιος βουλευτής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εμφανίζεται να δηλώνει ότι «η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στις εκλογές». Ακολούθως, ο κ. Παναγιώτου σχολιάζει πως ο Πρόεδρος «μετά δεν άντεξε και είπε αυτά τα πράματα για εμένα που είναι σαν να παίρνει θέση», παραθέτοντας δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, στην οποία λέει: «Είναι δικαίωμα του κ. Παναγιώτου να προχωρήσει στον σχηματισμό ενός κόμματος, αλλά επιχειρείται μια πλήρης απαξίωση των θεσμών από κάποιους, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν μια περιρρέουσα κατάσταση που δημιουργείται και να παρουσιαστούν ως οι σωτήρες της χώρας».

Ο επικεφαλής της «Άμεσης Δημοκρατίας» αναφέρεται επίσης σε ερώτηση της δημοσιογράφου αν μπορεί να φανταστεί τον Φειδία Παναγιώτου στο Εθνικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο να απαντά: «Σίγουρα προβληματίζομαι κι εγώ. Δεν παίζουμε ούτε με το εθνικό συμβούλιο ούτε με το κυπριακό και εξαρτάται από τους συμμετέχοντες κατά πόσο αυτός ο θεσμός του εθνικού συμβουλίου θα ενισχυθεί ή θα υποβαθμιστεί»

Απαντώντας μέσω του βίντεό του, ο κ. Παναγιώτου απευθύνθηκε προσωπικά στον Πρόεδρο, λέγοντας: «Κ. Χριστοδουλίδη, θέλω να σου πω να μην αγχώνεσαι και θα είμαστε πολύ πιο υπεύθυνοι απ’ ό,τι φαντάζεσαι στο Εθνικό Συμβούλιο». Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι, παρά τη δημόσια θέση πως δεν παρεμβαίνει στις εκλογές, «με πλάγιο λόγο» τοποθετείται εναντίον του κόμματός του.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η «Άμεση Δημοκρατία» δεν πρόκειται να κινηθεί εναντίον της κυβέρνησης, σημειώνοντας πως στόχος είναι η συνεργασία «για το καλό της Κύπρου».

Η απάντησή μου στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη pic.twitter.com/sxInHGpqHV — Fidias Cyprus (@FidiasCyprus) May 15, 2026

Το θέμα κλήθηκε να σχολιάσει σήμερα, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Ερωτηθείς για τις αναφορές του κ. Παναγιώτου περί παρέμβασης του Προέδρου στις εκλογές, ο κ. Λετυμπιώτης δήλωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «δεν έχει καμία εμπλοκή στην προεκλογική διαδικασία και δεν κάνει καμία αναφορά σε καμία πολιτική δύναμη».

«Δεν πρόκειται να εμπλακεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι ύψιστος κριτής είναι η κοινωνία και ότι όποια κι αν είναι η ετυμηγορία και η άποψη της κοινωνίας, αυτή δεν μπορεί παρά να είναι σεβαστή και είναι σεβαστή.