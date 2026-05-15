Αννίτα: Σταθερή οικονομία σημαίνει υγιές επιχειρείν και περισσότερες θέσεις εργασίας

«Η διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για να συνεχίσει η Κύπρος να αναπτύσσεται, να προσελκύει επενδύσεις και να δημιουργεί νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας για τους νέους ανθρώπους και τις οικογένειες του τόπου», είπε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου στο πλαίσιο επισκέψεων που πραγματοποίησε σήμερα σε βιομηχανικές μονάδες στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε δηλώσεις της τόνισε παράλληλα πως η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας συμβάλλει ουσιαστικά στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και στη διατήρηση ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους.

«Θέλουμε το επιχειρείν να πηγαίνει καλά. Να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας, να στηρίξουμε τους εργαζόμενους, την οικογένεια, την ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος, χωρίς καμία νέα φορολογία», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι «ο Δημοκρατικός Συναγερμός μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα στον τόπο, την οικονομική ανάπτυξη και την προοπτική για το αύριο».

Πηγή: ΚΥΠΕ