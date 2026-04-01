Συμπλοκή Ιρανών για τον πόλεμο στη Λεμεσό: Σύλληψη άλλων δύο ατόμων

Στη σύλληψη άλλων δύο ατόμων, ηλικίας 41 και 39 ετών, οι οποίοι αναμένεται σήμερα, Τετάρτη να παρουσιαστούν ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησης, προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε στις 30/03/2026 στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας, για την ίδια υπόθεση, τελούν υπό κράτηση ακόμη έξι πρόσωπα. Εξ αυτών, υπό οκταήμερη κράτηση τελεί ένας 32χρονος και υπό τετραήμερη κράτηση οι υπόλοιποι. Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Το χρονικό της υπόθεσης

Συμπλοκή πάνω από δέκα προσώπων από το Ιράν, η οποία κατέληξε σε πυροβολισμούς, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20:30) στη Λεμεσό στην παραλιακή περιοχή της Νεάπολης. Η Αστυνομία έχει περάσει χειροπέδες σε έξι πρόσωπα, ενώ φαίνεται να αναζητούνται ακόμα τουλάχιστον τέσσερις, των οποίων ακόμα δεν έγινε ταυτοποίηση των στοιχείων τους, για να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης. Μεταξύ άλλων, διερευνάται εναντίον ενός προσώπου το αδίκημα της απόπειρας φόνου, αφού πάνω στη συμπλοκή φέρεται να ανέσυρε πιστόλι και να πυροβόλησε προς δύο συμπατριώτες του, πετυχαίνοντας τον ένα στα πόδια. Στη σκηνή, επί της παραλιακής λεωφόρου της Λεμεσού, εντοπίστηκαν δύο κάλυκες, ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας.

Η διαδικασία έγινε στην παρουσία μόνο των τριών υπόπτων, αφού οι άλλοι τρεις νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο φέροντας τραύματα, είτε από τους πυροβολισμούς, είτε από ξυλοδαρμό. Σημειώνεται, ότι ο ένας από τους παρόντες είναι επίσης τραυματίας στο κεφάλι και εμφανίστηκε με επίδεσμο. Από τους έξι συλληφθέντες, οι πέντε είναι της ίδιας ομάδας, ενώ διαφορετικής αυτός που φέρεται να πυροβόλησε.

Αφορμή για τη συμπλοκή, σύμφωνα με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, φαίνεται να είναι αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για ζητήματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν και την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Οι δύο ομάδες Ιρανών, συναντήθηκαν σε συγκεκριμένο σημείο, για να λύσουν τις διαφορές τους και οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι πρόκειται για δύο ομάδες έξι και πέντε προσώπων αντίστοιχα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η κατάσταση μεταξύ τους ξέφυγε και οδήγησε σε συμπλοκή, που είχε ως αποτέλεσμα τους πυροβολισμούς και τον ξυλοδαρμό.

Η Αστυνομία κατέχει μαρτυρίες από τουλάχιστον τέσσερις από τους εμπλεκόμενους που «δείχνουν» τον 1ο ύποπτο, ως το πρόσωπο που πυροβόλησε, ενώ οι ίδιοι τον έχουν κατονομάσει, αφού τον γνωρίζουν. Αν και έχουν γίνει προσπάθειες μέχρι στιγμής για εντοπισμό του επίμαχου όπλου, ακόμα δεν έχει εντοπιστεί, παρόλο που έγιναν έρευνες, τόσο στην οικία του πρώτου υπόπτου, όσο και στην σκηνή της συμπλοκής.

Το αρχικό αίτημα της Αστυνομίας ήταν για οκτώ ημέρες για όλους τους υπόπτους, όμως μετά από συμφωνία με τον δικηγόρο των υπόπτων, συμφωνήθηκε όπως αυτές περιοριστούν στις τέσσερις μέρες, για τους υπόπτους 2 έως 6. Σχετικά με τον πρώτο ύποπτο (αυτόν που δείχνουν οι άλλοι ότι πυροβόλησε) υπήρξε ένσταση για την περίοδο κράτησης, με την Αστυνομία να μην συναινεί σε μείωση της κράτησης για τέσσερις μέρες. Μετά από ακρόαση ενώπιον του δικαστηρίου και ένσταση από τον δικηγόρου του πρώτου, που υποστήριξε ότι τέσσερις μέρες είναι αρκετές και δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός της υπόθεσης, αφού οι ίδιες περίπου έρευνες, θα γίνουν για όλους συνολικά.

Το δικαστήριο αποφάσισε την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης για περιόδο οκτώ ημερών για τον πρώτο και τεσσάρων ημερών για τους υπόλοιπους υπόπτους.