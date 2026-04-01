Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας Erminio: Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση - Παρατεταμένα και έντονα φαινόμενα

Τέθηκε σε ισχύ στις 18:00 το απόγευμα η Κίτρινη Προειδοποίηση που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και θα διαρκέσει μέχρι τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την προειδοποίηση συνδυασμός βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων αναμένεται να επηρεάσει το νησί, αρχικά τα δυτικά και προοδευτικά και τις υπόλοιπες περιοχές του Νησιού. Κατά τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι παρατεταμένα η και έντονα. Η συνολική βροχόπτωση είναι δυνατό τοπικά να ξεπεράσει τα 50 χιλιοστά στο εξάωρο.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Το σύστημα βαρομετρικών χαμηλών με την ονομασία ERMINIO και κέντρο στην κεντρική Μεσόγειο, αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.

Απόψε αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι παρατεταμένα ή και έντονα. Οι άνεμοι συνεχίσουν να πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, γενικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Σε καταιγίδα ωστόσο, οι άνεμοι θα ενισχύονται και θα μεταβάλλονται. Η θάλασσα είναι γενικά μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα βόρεια και τα δυτικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός το πρωί θα συνεχίσει να είναι συννεφιασμένος με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι παρατεταμένα ή και έντονα. Ωστόσο προοδευτικά μέχρι το μεσημέρι αναμένεται σημαντική βελτίωση του καιρού, αφού μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο σύντομα θα στραφούν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι, 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Σε καταιγίδα οι άνεμοι θα ενισχύονται και θα μεταβάλλονται. Η θάλασσα είναι γενικά μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα βόρεια, στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 22 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και στα σταδιακά νότιοι ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και αργότερα στα δυτικά μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα νότια και τα ανατολικά θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι ταραγμένη.

Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά. Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά συννεφιασμένος, ενώ αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα δυτικά και τα βορειοδυτικά και μετά το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο το Σάββατο θα σημειώσει πτώση, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα την Κυριακή, για να κυμανθεί έτσι λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.