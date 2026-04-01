Μάχη για τη ζωή δίνει 68χρονος μετά από τροχαίο - Νοσηλεύεται στην εντατική

Σε σοβαρή οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 7.30 σήμερα το πρωί στην οδό Πρίαμου στην Πάφο, τραυματίστηκε κρίσιμα 68χρονος.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 68χρονος στην πιο πάνω οδό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος, έχοντας ως συνεπιβάτες άλλα δύο πρόσωπα ηλικίας 39 και 31 ετών.

Από τη σύγκρουση ο 68χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου εισήχθη στο χειρουργείο. Στη συνέχεια, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης του, μεταφέρθηκε στο Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου και νοσηλεύεται.

Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.