Υπόθεση Τούνη: Ένοχοι οι δύο δράστες του revenge porn - Άκουσαν τις ποινές τους

Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη.

Πρόκειται για τον τότε σύντροφο της Ιωάννας Τούνη που απεικονίζεται στο επίμαχο βίντεο αλλά και το άτομο που κατά το κατηγορητήριο φέρεται να βιντεοσκόπησε το επίμαχο βίντεο. Στον πρώτο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών ενώ στον δεύτερο, στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, τριών ετών με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση τους να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.

Σύμφωνα με πληροφορίες - καθώς η δίκη έγινε κεκλεισμένων των θυρών έως και την αγόρευση της εισαγγελέως-οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τόσο ότι βιντεοσκόπησαν όσο και ότι διέδιδαν το επίμαχο υλικό.

Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων είχε προτείνει νωρίτερα και η εισαγγελέας της έδρας, τονίζοντας ότι οι κατηγορούμενοι από κοινού κατείχαν το βίντεο και τις φωτογραφίες που αποτελούν αρχεία προσωπικών δεδομένων τα οποία αντέγραψαν, αποθήκευσαν και αντί να τα διαγράψουν τα χρησιμοποίησαν και τα κοινοποίησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία φαίνονταν η ταυτότητα της παθούσας. Εκτός από το παραπάνω, τα ανήρτησαν επίσης χωρίς συγκατάθεση στο διαδίκτυο με σκοπό να προσβάλουν βάναυσατην προσωπικότητα της. «Ήθελαν να καυχιούνται ότι έκαναν κάτι μαζί της γιατί είναι γνωστή», ανέφερε.

Η εισαγγελική λειτουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα χυδαία σχόλια που υπήρχαν κάτω από το βίντεο και τις δύο φωτογραφίες οι οποίες έφτασαν στα μάτια απροσδιόριστου αριθμού ατόμων. Η εισαγγελέας τόνισε, επίσης, ότι στα δευτερόλεπτα που κατέγραψε ο δεύτερος κατηγορούμενος με το κινητό του τηλέφωνο από τη σεξουαλική πράξη, ο πρώτος κατηγορούμενος γυρίζει και τον κοιτάει ενώ το γεγονός ότι από τη χρήση του φλας και το πλάνο φαίνεται ότι δεν ήταν άγνωστοι μεταξύ τους. Επίσης, σημείωσε ότι η Ιωάννα Τούνη δε θα μπορούσε να αντιληφθεί την καταγραφή της σεξουαλικής πράξης.

Ολοκληρώνοντας την αγόρευση της, η εισαγγελέας στάθηκε στο γεγονός ότι εκείνη που δέχθηκε πλήθος αρνητικών, χυδαίων και προσβλητικών σχολίων για την προσωπικότητα και την ηθική της ήταν η Ιωάννα Τούνη και όχι ο κατηγορούμενος που απεικονίζεται στο ίδιο βίντεο. «Ετσι όπως είναι η ελληνική κοινωνία το πρόσωπο της παθούσας εισέπραξε πλήθος εξευτελιστικών σχολίων και όχι των κατηγορουμένων. Για κάποιους, μάλιστα, θεωρήθηκε ότι ήταν προϊόν ανδρείας», είπε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως το 2020, όταν η Ιωάννα Τούνη υπέβαλε μήνυση κατά δύο ανδρών, κατηγορώντας τους για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και παράνομη διακίνηση υλικού με προσωπικές της στιγμές.

Το βίντεο φέρεται να είχε τραβηχτεί το 2017 και να κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο χρόνια αργότερα, προκαλώντας τεράστιο κύμα δημοσιότητας και ηθική βλάβη στην ίδια.

Η Ιωάννα Τούνη είχε μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία της μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, περιγράφοντας την ψυχολογική πίεση και τη δημόσια έκθεση που βίωσε.

