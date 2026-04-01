Δίκη για τα Τέμπη: Εντάσεις, αλλά και πρόοδος στη διαδικασία - Τη Μεγάλη Δευτέρα η συνέχεια

Τη Μεγάλη Δευτέρα θα συνεχιστεί η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, ενώ η δεύτερη συνεδρίαση κύλισε με εντάσεις από συγγενείς και δικηγόρους, με τη διαδικασία όμως να προχωρά με τις νομιμοποιήσεις των δικηγόρων που παρίστανται για την υποστήριξη της κατηγορίας

Αυτή τη φορά στο δικαστήριο εμφανίστηκαν πέντε κατηγορούμενοι: Ο Σπύρος Πατέρας, πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο Κωνσταντίνος Βενετσανάκος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Έργων ΕΡΓΟΣΕ, ο Απόστολος Τσακίρης, στέλεχος ΕΡΓΟΣΕ, ο Εμμανουήλ Γεωργιλάκης, στέλεχος ΕΡΓΟΣΕ και ο Παύλος Κουζής, στέλεχος ΕΡΓΟΣΕ.

Αυτή τη φορά δεν υπήρξε η εικόνα της πρώτης μέρας, όπου δεν γινόταν κανένας έλεγχος των εισερχομένων. Υπήρξε ενισχυμένη αστυνομική παρουσία , έλεγχος όσων έμπαιναν στο χώρο, ενώ στην αίθουσα είχαν γίνει παρεμβάσεις ώστε να μεγαλώσει ο κύριος χώρος του δικαστηρίου.

Η ένταση ήταν και πάλι παρούσα στην αίθουσα, καθώς συγγενείς διαμαρτυρήθηκαν ότι τοποθετήθηκαν σε θέσεις που δεν είχαν οπτική επαφή με την έδρα, ενώ και δικηγόροι υποαστήριξαν ότι παρά τις παρεμβάσεις είναι είναι αμφίβολη η καταλληλότητα της αίθουσας.

«Αν χρειαστεί θα παρανομήσω για την αποκάλυψη της αλήθειας»

Η Μαρία Καρυστιανού φτάνοντας στο δικαστήριο επέμεινε στη σκλρή γλώσσα που είχε χρησιμοποίησε και την πρώτη μέρα κάνοντας λόγο για «δίκη- παρωδία»

«Αν χρειαστεί θα παρανομήσω για την αποκάλυψη της αλήθειας» είπε η Μαρία Καρυστιανού προσερχόμενη στη δίκη, προσθέτοντας ότι θα φωτογραφίσει εντός της αίθουσας παρά την απαγόρευση.

«Δεν ξέρω πόσες πολλές αλλαγές μπορεί να χωρέσουν σε μία συγκεκριμένη αίθουσα, χωρητικότητας τετρακοσίων ατόμων. Γνωρίζω μόνο ότι το κόστος πάλι ανέβηκε, θα δούμε τελικά πού θα καταλήξει αυτό. Το σημαντικό για εμάς είναι να μπορούμε να χωράμε όλοι στην αίθουσα, μαζί με τους δικηγόρους μας, και να μπορέσει να διεξαχθεί κανονικά η διαδικασία. Αυτό είναι το σημαντικό», δήλωσε επίσης.

«Αυτό που ακούω και από τις δηλώσεις, αλλά και από όσα έγιναν, μου δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα. Βλέπω ότι γίνεται πάλι ένα «μπάζωμα», αυτή τη φορά σε σχέση με τη διαδικασία της δίκης. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κάποιοι θέλουν να επιλέγουν ποιοι δημοσιογράφοι θα μπουν και ποιοι όχι. Για μένα είναι ξεκάθαρο: πρέπει να μπουν όλοι.

Εμείς, ως συγγενείς, θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί στην αίθουσα. Δεν πρόκειται να διαχωριστούμε. Έχουμε έρθει ενωμένοι, όπως ενωμένος είναι και ο κόσμος που βρίσκεται έξω και μας στηρίζει.

Ζητάω το αυτονόητο: να αφεθεί η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Δεν γίνεται να παρακαλάμε συνεχώς για δικαιοσύνη. Χρειάζεται σεβασμός - έστω και λίγος - προς εμάς, που μετακινούμαστε κάθε φορά από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, με μεγάλο κόστος και κόπο.

Θέλω να ξεκινήσει η δίκη, αλλά να ξεκινήσει σωστά. Όχι με παρεμβάσεις ή με δικαστές που παίρνουν διαταγές. Ελπίζω πραγματικά ότι μέσα στην αίθουσα θα υπάρξει έστω ένας δικαστής που θα κάνει σωστά τη δουλειά του και θα αποδοθεί δικαιοσύνη».

Ψαρόπουλος: Η αίθουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις για μία σωστή δίκη

Ανάλογο περιεχόμενο είχαν οι δηλώσεις και δικηγόρων των οικογενειών των θυμάτων. Ο κ. Ψαρόπουλος με τη διπλή ιδιότητα του πατέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα, αλλά μιλώντας παράλληλα ως εκπρόσωπος των δικηγόρων ανέφερε ότι παρά ορισμένες παραμβάσεις που έγιναν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να διεξαχθεί μια σωστή δίκη.

Οι δικαστές ανέβηκαν στην έδρα και αντιμετώπισαν και πάλι διαμαρτυρίες, για αρκετή ώρα επικρατούσε χάος με τις διαμαρτυρίες, η πρόεδρος ζήτησε να κάτσουν όλοι στις θέσεις που ορίστηκαν ανάλογα με την ιδιότητά τους, με την Μαρία Καρυστιανού να λέει ότι «Θα είμαι μπροστά κι αν μπορείτε να μου δείξετε τον νόμο θα είμαι μπροστά στη δίκη για τον θάνατο του παιδιού μου».

Αμέσως μετά η πρόεδρος του δικαστηρίου διέταξε να βγουν έξω η Μιρέλα Ρούτσι και η Μαρία Καρυστιανού.

Οι διαμαρτυρίες, όσο και οι δηλώσεις για την αίθουσα συνεχίστηκαν. Ο Πάνος Ρούτσι επανέλαβε ότι οι συγγενείς δεν είναι ικανοποιημένη από την αίθουσα, παρά τις τροποιήσεις και εξέφρασε την ελπίδα η έδρα να κάνει σωστά τη δουλειά της.

Ο Ρούτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Επεισοδιακή ήταν, όπως αναμενόταν, η απόπειρα επικοινωνίας της έδρας με την Ζωή Κωνσταντοπούλου που παρίσταται ως δικηγόρους συγγενών των θυμάτων, που κατήγγειλε ότι ο Πάνος Ρούτσι δέχθηκε βία από τους αστυνομικούς. Μάλιστα ο κ. Ρούτσι αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισα με συπτώματα υπέρτασης και ζάλης.

Η διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά και κάποια στιγμή όταν έφτασε η σειρά των συνηγόρων του Νίκου Πλακιά αυτός ζητήσε ησυχία και πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε φασαρία θα την θεωρούσε ασέβεια στη μνήμη των παιδιών του. Όταν η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Νωρίτερα πάντως είχε υποστηρίξει το αίτημα των υπολοίπων συγγενών να έχουν οπτική επαφή με την έδρα.

Αίτημα για βιντεοσκόπηση της δίκης

Ακολούθησε αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου να καταγραφεί η δίκη με οπτικοακουστικά μέσα, η δίκη διακόπηκε για μισή ώρα και όταν οι δικαστές επανήλθαν η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη της πρότασης, με το επιχείρημα ότι η δημοσιότητα της δίκης διασφαλίζεται από την παρουσία των δημοσιογράφων. Το δικαστήριο μάλιστα έκανε γνωστό ότι η δίκη ηχογραφείται για λόγους σύνταξης των πρακτικών.

Επόμενη δικάσιμος τη Μεγάλη Δευτέρα

Παρά τις εντάσεις και τις παρεμβολές Κωνσταντοπούλου που δήλωσε ότι «δεν θα αφήσω να γίνει το δικαστήριο στρατοδικείο» η διαδικασία συνεχίστηκε και όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του CNN Greece, Ορέστης Παντελόγλου η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για την Μεγάλη Δευτέρα.

ΠΗΓΗ: CNN.GR