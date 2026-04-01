Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Η στιγμή που ο Μακρόν και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας μιμούνται τη διάσημη κίνηση του Dragon Ball, δείτε βίντεο

Η στιγμή μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνέντευξης Τύπου στο Τόκιο, έγινε αμέσως viral

Μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνέντευξης Τύπου στο Τόκιο, ο Εμανουέλ Μακρόν και η Σαναέ Τακαΐτσι άφησαν έκπληκτο το κοινό μιμούμενοι τη διάσημη κίνηση Kamehameha, του ενεργειακού κύματος από το anime Dragon Ball.

Η Γαλλία, ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας manga (ιαπωνικά κόμικς) στον κόσμο, διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διάδοση του ιαπωνικού πολιτισμού, και ο Μακρόν, γνωστός για την αγάπη του για το συγκεκριμένο είδος, τόνισε τη σημασία τους για τη νεολαία και την πολιτιστική κληρονομιά.

«Θέλουμε να κάνουμε περισσότερα για τα manga. Τα αγαπάμε σχεδόν όσο εσείς. Οι νέοι μας αγαπούν αυτά τα βιβλία, τους ήρωες τους και τις ιστορίες τους και θέλουμε να συνεχίσουμε να τα αναπτύσσουμε, να τα πουλάμε και να καταπολεμάμε την πειρατεία, όπως ζητούν οι εκδότες μας» δήλωσε ο Μακρόν.

Οι δύο ηγέτες, που συναντήθηκαν στο Τόκιο για να συζητήσουν θέματα ασφάλειας και βιομηχανικής συνεργασίας, έθεσαν τις βάσεις για ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών σε πολιτιστικούς και οικονομικούς τομείς, με το manga να παραμένει σημαντικό στοιχείο αυτής της συνεργασίας.

Πηγή: protothema.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

