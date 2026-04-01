Η στιγμή που ο Μακρόν και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας μιμούνται τη διάσημη κίνηση του Dragon Ball, δείτε βίντεο

Μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνέντευξης Τύπου στο Τόκιο, ο Εμανουέλ Μακρόν και η Σαναέ Τακαΐτσι άφησαν έκπληκτο το κοινό μιμούμενοι τη διάσημη κίνηση Kamehameha, του ενεργειακού κύματος από το anime Dragon Ball.

Η Γαλλία, ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας manga (ιαπωνικά κόμικς) στον κόσμο, διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διάδοση του ιαπωνικού πολιτισμού, και ο Μακρόν, γνωστός για την αγάπη του για το συγκεκριμένο είδος, τόνισε τη σημασία τους για τη νεολαία και την πολιτιστική κληρονομιά.

🔴 Image insolite : à la fin de de son discours et alors qu’il est en visite officielle au Japon, Emmanuel Macron réalise un Kamehameha, aux côtés de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi pic.twitter.com/nfaObTuURZ — LCI (@LCI) April 1, 2026

«Θέλουμε να κάνουμε περισσότερα για τα manga. Τα αγαπάμε σχεδόν όσο εσείς. Οι νέοι μας αγαπούν αυτά τα βιβλία, τους ήρωες τους και τις ιστορίες τους και θέλουμε να συνεχίσουμε να τα αναπτύσσουμε, να τα πουλάμε και να καταπολεμάμε την πειρατεία, όπως ζητούν οι εκδότες μας» δήλωσε ο Μακρόν.

Οι δύο ηγέτες, που συναντήθηκαν στο Τόκιο για να συζητήσουν θέματα ασφάλειας και βιομηχανικής συνεργασίας, έθεσαν τις βάσεις για ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών σε πολιτιστικούς και οικονομικούς τομείς, με το manga να παραμένει σημαντικό στοιχείο αυτής της συνεργασίας.

Πηγή: protothema.gr