«Ξεκινάμε»: Η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε το κόμμα της, τις επόμενες μέρες το όνομα και η ιδρυτική διακήρυξη

Το κόμμα της ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού, σήμερα 1η Απριλίου μέσω ανάρτησής της στα social media με το σύνθημα «Ξεκινάμε».

Ωστόσο, όπως λέει το όνομα του κινήματος θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες.

«Ξεκινάμε πρώτη του μήνα για την πρωτιά στη δράση για ΑΛΗΘΕΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ! Από το "Εγώ" στο "Εμείς" Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία ενός τόπου που η σιωπή γίνεται πιο βαριά από την ίδια την αδικία. Σε μια τέτοια στιγμή, επιλέξαμε να μιλήσουμε. Όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά γιατί είναι το μόνο που μπορεί να μας κρατήσει όρθιους και να διατηρήσει την ΕΛΠΙΔΑ ζωντανή.

Το κίνημα αυτό δεν γεννήθηκε σε στείρους τόπους. Γεννήθηκε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που αρνήθηκαν να συμβιβαστούν με το σάπιο. Ξεκινάμε σήμερα ως μια αδιαπέραστη ΕΛΠΙΔΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ. Σας αναμένουμε με αγάπη στην πρώτη γραμμή! Γιατί το δίκαιο, όταν διεκδικείται με πίστη και ενότητα , δεν χάνει ποτέ! ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ!» αναφέρει στην ανάρτησή της.

— Maria Karystianou (@mkaristianou) April 1, 2026

Μάλιστα στο σάιτ xekiname.grη Μαρία Καρυστιανού περιλαμβάνει και τις βασικές πληροφορίες για την φυσιογνωμία και τις θέσεις της.

«Είμαστε ένα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ που γεννιέται από τη βάση, από την κοινή μας ανάγκη να έρθει επιτέλους η αλλαγή. Όλοι εμείς Είμαστε άνθρωποι με διαφορετικές καταβολές, με ποικίλες διαδρομές, κινηματικές ή όχι, κάθε ηλικίας και εμπειρίας. Δεν μας χωράει μια ταμπέλα. Μας ενώνει ένα κοινό όραμα: ότι ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΩΡΑ. Και μια κοινή ανάγκη: ΝA ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΞΙΑΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ για την κοινωνία και την πατρίδα μας. Κουβαλάμε μέσα μας ιστορίες διαφορετικές, αλλά κοινά όνειρα και μεγάλη δυσπιστία σε όσους οδήγησαν τη χώρα στα σημερινά πολλαπλά αδιέξοδα. Είμαστε γυναίκες και άνδρες, χωρίς διαχωρισμούς και διακρίσεις, σπουδαστές, φοιτητές, άνεργοι ή εργαζόμενοι, στη γη, σε εργοστάσιο, εργαστήριο, σκηνή ή γραφείο, υπάλληλοι, επαγγελματίες και επιχειρηματίες, επιστήμονες και καλλιτέχνες, νέοι και μεγαλύτεροι σε ηλικία, που ονειρεύονται και δημιουργούν καθημερινά ένα καλύτερο ΚΟΙΝΟ ΑΥΡΙΟ. Είμαστε άνθρωποι που βλέπουμε την αδικία και δεν γυρίζουμε το κεφάλι αλλού, που αισθανόμαστε καλύτερα δείχνοντας αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο, κάθε φορά, που κάποιος σκοντάφτει ή δυσκολεύεται να ακολουθήσει».

ΠΗΓΗ: protothema.gr