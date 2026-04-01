Σοκ στο Αμβούργο: Λύκος επιτέθηκε και δάγκωσε γυναίκα σε πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο

Μια γυναίκα δέχτηκε επίθεση από λύκο που την δάγκωσε σε μια πολυσύχναστη εμπορική περιοχή του Αμβούργου. Θεωρείται η πρώτη του είδους επίθεση από την επανεμφάνιση αυτών των άγριων ζώων στη Γερμανία το 1998. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, ενώ ο λύκος εντοπίστηκε αργότερα σε μια λίμνη της πόλης.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Αμβούργου μετά από αυτή την ασυνήθιστη συνάντηση, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa. Η κατάστασή της παρέμενε άγνωστη την Τρίτη, ενώ η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει την ακριβή κατάσταση των τραυμάτων της ή τι προκάλεσε την επίθεση.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε εμπορική περιοχή κοντά στο σταθμό Altona, που βρίσκεται δυτικά του κέντρου του Αμβούργου.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, αστυνομικοί κατάφεραν να παγιδεύσουν τον λύκο από τη λίμνη Μπίνεναλστερ στο κέντρο του Αμβούργου, ανταποκρινόμενοι σε πολλές αναφορές για την παρουσία του ζώου. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν στη συνέχεια ότι ο λύκος μεταφέρθηκε σε ένα περιφραγμένο καταφύγιο στα περίχωρα της πόλης.

Οι αρχές εκτιμούν ότι είναι πιθανό ο εν λόγω λύκος να είναι ο ίδιος που είχε θεαθεί το Σαββατοκύριακο στο Μπλανκενέζε, ένα πολυτελές προάστιο στη δεξιά όχθη του ποταμού Ελβα.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το ζώο είναι ένας νεαρός λύκος που κατά λάθος περιπλανήθηκε στην πόλη. Η περιφερειακή κυβέρνηση του Αμβούργου σημείωσε ότι οι λύκοι γενικά αποφεύγουν την επαφή με ανθρώπους και σκύλους, και ότι το ασυνήθιστο αστικό περιβάλλον θα ήταν πολύ αγχωτικό για τον ζώο.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τη Διατήρηση της Φύσης της Γερμανίας δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που έγινε γνωστό ότι κάποιος δέχτηκε επίθεση από άγριο λύκο από τότε που τα ζώα επανεμφανίστηκαν στη χώρα μετά από 150 χρόνια απουσίας, πριν από σχεδόν 30 χρόνια, σύμφωνα με το dpa.

Την περασμένη εβδομάδα, το γερμανικό κοινοβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που διευκολύνει τη θανάτωση λύκων που σκοτώνουν ή τραυματίζουν ζώα εκτροφής.

ΠΗΓΗ: huffingtonpost.gr