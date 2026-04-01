Απόκοσμες εικόνες στην Κρήτη: Το Ηράκλειο «θάφτηκε» στην αφρικανική σκόνη- Δείτε φωτογραφίες

Το Ηράκλειο πλήττεται από εξαιρετικά υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης, με συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων να φτάνουν έως και τα 1000 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, σύμφωνα με τις μετρήσεις των σταθμών ποιότητας αέρα του Meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η ορατότητα στην πόλη έχει περιοριστεί δραματικά, με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» να δίνει ορατότητα μόλις 600 μέτρα, έναντι των περίπου 10 χιλιομέτρων σε κανονικές συνθήκες.

Οπως αναφέρει το ekriti, οι καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις πτήσεις, καθώς προς το παρόν μόνο αεροσκάφη απογειώνονται, ενώ τα προγραμματισμένα για προσγείωση στο Ηράκλειο αναγκάστηκαν να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια της Κρήτης.

Η κατάσταση αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι την Πέμπτη 2 Απριλίου, οπότε προβλέπεται νέο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης στο νησί, με τις αρχές να προειδοποιούν για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία, ειδικά για ευπαθείς ομάδες.

Οι εικόνες από το drone του Orange Press Agency αποτυπώνουν το μέγεθος του φαινομένου, καθώς η ορατότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη και ολόκληρη η πόλη έχει καλυφθεί από ένα απόκοσμο, πορτοκαλί χρώμα, που πιο πολύ θυμίζει τοπίο αφρικανικό ή και τον κόκκινο πλανήτη, Άρη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο, οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στο νησί είναι εξαιρετικά υψηλές. Οι σταθμοί ποιότητας αέρα στο Ρέθυμνο κατέγραψαν το μεσημέρι τιμές που προσέγγισαν τα 1000 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα.

Παρόλο που αναμένεται μια σταδιακή υποχώρηση των συγκεντρώσεων από το βράδυ της Τετάρτης, η ανάπαυλα θα είναι σύντομη. Όπως προειδοποιεί ο κ. Λαγουβάρδος, ένα νέο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης αναμένεται να επηρεάσει την Κρήτη ήδη από αύριο, Πέμπτη 2 Απριλίου.

Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, καθώς η ποιότητα του αέρα παραμένει σε ιδιαίτερα επιβαρυμένα επίπεδα.

Ιδια κατάσταση και στη Σαντορίνη



Ιδια κατάσταση επικρατεί τις τελευταίες ώρες και στη Σαντορίνη με τον ουρανό της Οίας να να έχει γίνει κατακόκκινος εξαιτίας της σκόνης.

