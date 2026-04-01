Γρίπη των πτηνών: Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στην Ευρώπη

Το πρώτο κρούσμα του ιού της γρίπης των πτηνών (H9N2) σε άνθρωπο, καταγράφηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ιταλία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Το περιστατικό αφορά έναν ανήλικο ασθενή που μολύνθηκε σε μη ευρωπαϊκή χώρα και διαγνώστηκε μετά την επιστροφή του στη Λομβαρδία της βόρειας Ιταλίας.

Ο ασθενής, ο οποίος δεν έχει νοσήσει σοβαρά, νοσηλεύεται σε απομόνωση στο νοσοκομείο San Gerardo στη Μόντσα. Οι ιταλικές αρχές δημόσιας υγείας διέγνωσαν τη λοίμωξη μέσω εργαστηριακών εξετάσεων που ανιχνεύουν το γενετικό υλικό του ιού.

Τι είναι ο ιός της γρίπης των πτηνών

Οι ιοί γρίπης H9N2 ανήκουν στους ιούς γρίπης τύπου Α. Αυτή η μεγάλη ομάδα περιλαμβάνει δύο από τους ιούς που προκαλούν την εποχική γρίπη στον άνθρωπο (H1N1 και H3N2), καθώς και πολλούς άλλους ιούς που μολύνουν πτηνά.

Οι ιοί H9N2 ταξινομούνται ως «χαμηλής παθογονικότητας ιοί γρίπης των πτηνών». Ο όρος «χαμηλής παθογονικότητας» αναφέρεται στην ικανότητα των ιών να προκαλούν νόσο στα πουλερικά, αλλά συνήθως προκαλούν ήπια νόσο στους ανθρώπους. Ο H9N2 δεν μεταδίδεται εύκολα στους ανθρώπους και, όταν αυτό συμβαίνει, συνήθως οφείλεται σε άμεση επαφή με πουλερικά σε χώρους με υψηλά επίπεδα μόλυνσης.

Αν και αυτό είναι το πρώτο ανθρώπινο κρούσμα στην Ευρώπη, έχουν ήδη καταγραφεί εκατοντάδες περιπτώσεις παγκοσμίως, κυρίως στην Κίνα αλλά και σε άλλες περιοχές της Ασίας και της Αφρικής.

Πόσο επικίνδυνος είναι για τον άνθρωπο

Οι γιατροί ελπίζουν ότι ο ασθενής θα αναρρώσει πλήρως. Προς το παρόν, ο συνολικός κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι πολύ χαμηλός. Οι ιολόγοι εξετάζουν πολλούς παράγοντες για να εκτιμήσουν αν μια μεμονωμένη ανθρώπινη λοίμωξη από έναν ζωικό ιό μπορεί να προκαλέσει ευρύτερα προβλήματα – στη χειρότερη περίπτωση, μια πανδημία, όπως έχει συμβεί επανειλημμένα με ιούς γρίπης των πτηνών στο παρελθόν. Ωστόσο, αυτό το περιστατικό δεν παρουσιάζει τέτοιες ενδείξεις. Το συγκεκριμένο στέλεχος εκτιμάται ότι απαιτεί γενετικές μεταλλάξεις προκειμένου να βελτιώσει την προσαρμοστικότητά του στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ως προληπτικό μέτρο, οι ιταλικές αρχές δημόσιας υγείας ιχνηλάτησαν τις επαφές του ασθενούς για να επιβεβαιώσουν ότι δεν υπήρξε περαιτέρω μετάδοση. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι κυκλοφορούν πολύ πιο επικίνδυνα στελέχη του H9N2. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η συνεχιζόμενη παγκόσμια έξαρση των ιών γρίπης των πτηνών H5N1, οι οποίοι είναι υψηλής παθογονικότητας και δείχνουν ανησυχητική τάση να μολύνουν θηλαστικά.

Ένα μεμονωμένο κρούσμα H9N2 στην Ευρώπη μπορεί να μην αποτελεί μεγάλο πρόβλημα από μόνο του, αλλά υπενθυμίζει ότι πρέπει να παραμένουμε σε εγρήγορση παρακολουθώντας την απρόβλεπτη συμπεριφορά των ιών γρίπης των πτηνών, τονίζουν οι ειδικοί.

