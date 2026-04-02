Συνεχίζεται ο απόηχος των ισχυρισμών Δρουσιώτη: Κοινό μυστικό κάποιες καταγγελίες - Πώς εξελίσσεται η έρευνα της αστυνομίας

Κοινό μυστικό, κυρίως ανάμεσα σε δικαστικούς και νομικούς κύκλους, φαίνεται ότι αποτελούσαν κάποιες από τις αναφορές στις καταγγελίες-βόμβα του δημοσιογράφου-συγγραφέα Μακάριου Δρουσιώτη.

Διερευνώντας περαιτέρω τις σοβαρές καταγγελίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υιοθετούμε το περιεχόμενό τους, προκύπτει ότι κυρίως νομικοί γνώριζαν αρκετά, και κάποιοι εξ αυτών είδαν ή είχαν και γνώση των στοιχείων για τα οποία γίνεται αναφορά στο άρθρο του κ. Δρουσιώτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», οι πρώτες πληροφορίες για πτυχές των καταγγελιών άρχισαν να κυκλοφορούν πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, όταν η κοπέλα στην οποία αναφέρεται ο Μακάριος Δρουσιώτης, μετά από απειλές που δέχθηκε για πράγματα που φαίνεται ότι γνώριζε και κατείχε στοιχεία, αναζητούσε δίοδο από μια επικίνδυνη κατάσταση. Η ίδια η κοπέλα προσέγγισε δικηγόρους προκειμένου να τους δώσει τα στοιχεία που είχε. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Π», παρουσίασε κάποια από τα στοιχεία που είχε σε κάποιους δικηγόρους, χωρίς όμως να προχωρήσει σε καταγγελία. Στην πορεία αυτά τα στοιχεία κατέληξαν και σε άλλα πρόσωπα. Μάλιστα, κάποιοι δικηγόροι επιχείρησαν σε ανύποπτο χρόνο (το 2022) να ενημερώσουν και τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεδομένου ότι οι καταγγελίες άγγιζαν κορυφαίους θεσμούς της Δημοκρατίας.

Το γεγονός ότι σε νομικούς κύκλους ήταν γνωστά τα όσα κυκλοφόρησαν από το βράδυ της περασμένης Δευτέρας επιβεβαιώνεται και από τοποθέτηση του δικηγόρου Λάρη Βραχίμη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook όπου αναφέρει «τα όσα έχει δημοσιεύσει ο Μακάριος Δρουσιώτης είναι γνωστά εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια».

Σε ό,τι αφορά την εν λόγω κοπέλα ακόμη και σήμερα δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί. Προσπάθειες να εντοπιστεί, προκειμένου να καταθέσει, άρχισε και η Αστυνομία η οποία αναμένει την ανταπόκριση του Μακάριου Δρουσιώτη για να παραδώσει τα στοιχεία τα οποία ισχυρίζεται ότι κατέχει. Αστυνομική πηγή μιλώντας στον «Π» ανέφερε ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη και ότι θα προχωρήσει περαιτέρω με την κατάθεση του καταγγέλλοντος. Σε ό,τι αφορά την αυθεντικότητα των μηνυμάτων που κυκλοφόρησαν και υπάρχει ο ισχυρισμός στις αναφορές του Μακάριου Δρουσιώτη ότι διασυνδέονται με όσα καταγγέλλει η Αστυνομία διαθέτει την τεχνογνωσία και τους μηχανισμούς ώστε να διακριβωθεί κατά πόσο είναι αυθεντικά ή όχι. Για να το πράξει, ωστόσο, πρέπει να κατέχει τα στοιχεία τα οποία προτίθεται να καταθέσει ο Μ. Δρουσιώτης.

«Μπορεί να το μετανιώσουν»

Στο μεταξύ, με νέα ανάρτησή του σε προσωπικούς του λογαριασμούς σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Μακάριος Δρουσιώτης διαβεβαιώνει ότι θα συνεργαστεί με όποια Αρχή αναλάβει να κάνει αυτή την έρευνα, ωστόσο προειδοποιεί:«Εάν η πρόθεσή τους είναι να απαξιώσουν τα στοιχεία, όταν τα πάρουν στα χέρια τους, μπορεί και να το μετανιώσουν που τα έχουν ζητήσει. Διαβίβασα γραπτώς τις επιφυλάξεις που έχω, που δεν είναι μόνο δικές μου, στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Εισηγηθήκαμε ποινικό ανακριτή, άλλοι έγκριτοι νομικοί εισηγούνται ξένους. Αναμένω την αντίδραση του Προέδρου κατά πόσο θα υιοθετήσει τις εισηγήσεις για ανεξάρτητη έρευνα, υπεράνω υποψίας συγκάλυψης, ή θα επιμείνει να γίνει έρευνα από την Αστυνομία». Καταληκτικά ο κ. Δρουσιώτης τονίζει: «Επαναλαμβάνω ότι, παρά τις επιφυλάξεις που έχω, θα συνεργαστώ με όποια Αρχή αναλάβει να κάνει αυτή την έρευνα. Εάν η πρόθεσή τους είναι να απαξιώσουν τα στοιχεία, μπορεί και να το μετανιώσουν που τα έχουν ζητήσει».

Αντίδραση ΠτΔ

Σε δηλώσεις του, μετά το τρισάγιο και την κατάθεση στεφάνων στα Φυλακισμένα Μνήματα, με την ευκαιρία της επετείου της 1ης Απριλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κληθείς να σχολιάσει τις καταγγελίες του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, και ερωτηθείς πώς απαντά στην πρόταση που του απηύθυνε για διορισμό ανεξάρτητου ανακριτή, για διερεύνηση των καταγγελιών του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν υποβαθμίζω και δεν υποτιμώ τους όποιους ισχυρισμούς και τις όποιες καταγγελίες. Αντιθέτως, με πολλή σοβαρότητα προσεγγίζουμε τα όσα έχουν λεχθεί. Ήδη, με οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας, σε συνεννόηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, έχει κληθεί ο κ. Δρουσιώτης στην Αστυνομία. Αντιλαμβάνομαι από την ανακοίνωση της Αστυνομίας ότι θα προσέλθει μαζί με τη δικηγόρο του».

Όπως είπε ο Πρόεδρος, «στη βάση των στοιχείων που θα δώσει ο κ. Δρουσιώτης, ο υπουργός Δικαιοσύνης θα ενημερωθεί αρμοδίως από τον Αρχηγό Αστυνομίας, θα ενημερωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο και όποιες αποφάσεις, αν προκύπτει ανάγκη αποφάσεων από πλευράς του Υπουργικού Συμβουλίου, είμαστε έτοιμοι να τις πάρουμε».

Ανέφερε επίσης ότι «ήδη έχει γίνει σχετική προεργασία. Δεν αναμέναμε να δούμε δημόσια εκκλήσεις. Ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η ευθύνη μας, ποιες είναι οι αρμοδιότητές μας. Και, επαναλαμβάνω, όλα θα κριθούν στη βάση και της ενημέρωσης που θα γίνει από τον αρμόδιο υπουργό, τον υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος θα ενημερωθεί από τον Αρχηγό Αστυνομίας, στη βάση των όσων ο κ. Δρουσιώτης θα καταθέσει». Ερωτηθείς αν τον ανησυχεί το ότι γίνονται σοβαρές καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σίγουρα με ανησυχεί. Ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως θεματοφύλακας του Συντάγματος, είναι κάτι που με ανησυχεί και με ανησυχεί και με την προέκταση ή, αν θέλετε, με τις συνέπειες που μπορούν να έχουν τέτοιου είδους φαινόμενα σε σχέση με το μέλλον της δημοκρατίας στη χώρα μας, στον ευρωπαϊκό χώρο. Και βλέπουμε και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη ποια είναι η κατάληξη όταν υπάρχουν συνεχώς τέτοια θέματα».

Ανακριτές από το εξωτερικό

Την ίδια ώρα ο ποινικολόγος Κρις Τριανταφυλλίδης με ανάρτησή σου απηύθυνε αγωνιώδη έκκληση προς τον ΠτΔ για διορισμό ξένων ποινικών ανακριτών για σκοπούς διερεύνησης των σοβαρών καταγγελιών που δημοσιεύθηκαν σε άρθρο του Μακάριου Δρουσιώτη. «Οι αναφορές του Μακάριου Δρουσιώτη είναι πάρα πολύ σοβαρές είτε για να αγνοηθούν είτε για να τύχουν του συνηθισμένου χειρισμού διερεύνησης. Οι πολίτες με το δίκιο τους παρακολουθούν άναυδοι το πάλαι ποτέ παντοδύναμο σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης στην Κύπρο να καταρρέει μπροστά στα ματιά τους. Καλεί τον Πρόεδρο να μην διορίσει ποινικούς ανακριτές από την Κύπρο, τονίζοντας ότι κανείς δεν πρέπει να είναι από την Κύπρο», σημειώνει στην ανάρτησή του.