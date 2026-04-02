Πέρασε η ρύθμιση για τις θέσεις Α14 της Δικαστικής Υπηρεσίας εν μέσω αντιδράσεων για «κλειστό κλαμπ»

Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε την πρόταση νόμου που κατέθεσε η Βουλευτής Λευκωσίας ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, η οποία τροποποιεί το ισχύον πλαίσιο ώστε οι θέσεις Πρώτου Νομικού Λειτουργού (Κλίμακα Α14(ii)) της Δικαστικής Υπηρεσίας να εξαιρεθούν από τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής, περιορίζοντας τη δυνατότητα διεκδίκησής τους σε πρόσωπα εντός της ίδιας υπηρεσίας.

Υπέρ ψήφισαν 41 Βουλευτές υπέρ, 2 κατά (Α. Ατταλίδου, Α. Θεμιστοκλέους) ενώ υπήρξαν και 2 αποχές (Ε. Χαραλαμπίδου, Κ. Ευσταθίου).

Σύμφωνα με την εισηγήτρια, η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία λόγω της εξειδικευμένης φύσης και των αυξημένων απαιτήσεων των συγκεκριμένων θέσεων. Όπως ανέφερε, σχεδόν όλες οι θέσεις της ίδιας κλίμακας στη Δικαστική Υπηρεσία είναι ήδη κλειστές, με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις, και η προτεινόμενη αλλαγή αποσκοπεί στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Δικαιοσύνης.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια ανέδειξε έντονες διαφωνίες ως προς τη φιλοσοφία της ρύθμισης. Η Βουλευτής Λευκωσίας Ειρήνη Χαραλαμπίδου σημείωσε ότι, σε όλο το δημόσιο, οι θέσεις κλίμακας Α14 είναι ανοικτές και διερωτήθηκε κατά πόσο η εξαίρεση στη Δικαστική Υπηρεσία οδηγεί στη δημιουργία «κλειστού κλαμπ». Υποστήριξε ότι υπάρχουν ακόμη πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες στο κράτος όπου οι θέσεις παραμένουν ανοιχτές.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε ότι σταδιακά οι εξαιρέσεις τείνουν να καταστούν κανόνας, παραπέμποντας σε προηγούμενες ρυθμίσεις σε άλλες υπηρεσίες. Πρώτη όπως ανέφερε ήταν η Ελεγκτική Υπηρεσία και ζήτησε από την κ. Χαραλαμπίδου να ρωτήσει τον τέως Γενικός Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη αν ήθελε να δημιουργήσει κλειστό κλαμπ.

Από την πλευρά της, η Βουλευτής Λευκωσίας Αλεξάνδρα Ατταλίδου εξέφρασε αντίθεση, επισημαίνοντας ότι σε άλλους τομείς, όπως το Υπουργείο Εξωτερικών, υψηλόβαθμες θέσεις παραμένουν ανοιχτές ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου υποψηφίου, ακόμη και εκτός της υπηρεσίας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εντός υπηρεσίας κάποιος κατάλληλος. Όπως είπε, αυτή η «ασφαλιστική δικλείδα» θα έπρεπε να ισχύει οριζόντια.

Αρνητική στάση τήρησε και ο Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους, ο οποίος υποστήριξε ότι η λογική αποκλεισμού εξωτερικών υποψηφίων είναι ξεπερασμένη, τονίζοντας ότι ενδέχεται εκτός δημόσιας υπηρεσίας να υπάρχουν καταλληλότεροι υποψήφιοι.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης στήριξε την πρόταση, αναφέροντας ότι πρόκειται για εξειδικευμένες θέσεις που δεν μπορούν να διεκδικούνται από λειτουργούς άσχετων υπηρεσιών, προσθέτοντας ότι με παρόμοιες ρυθμίσεις σε άλλους τομείς επιβεβαιώνεται η ανάγκη για τέτοιες εξαιρέσεις.

Απαντώντας, στο κ. Γεωργιάδη η κ. Χαραλαμπίδου διευκρίνισε ότι η συζήτηση αφορά θέσεις κλίμακας Α14 που παραδοσιακά είναι ανοιχτές, σημειώνοντας ότι σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην Ελεγκτική Υπηρεσία, οι αντίστοιχες θέσεις ήταν Α13 και ήταν ήδη κλειστές.

Πηγή: ΚΥΠΕ