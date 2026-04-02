Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος για ισχυρισμούς Δρουσιώτη: Να εξεταστούν άμεσα και αξιόπιστα

Άμεσα, πλήρως και με τρόπο αξιόπιστο επιβάλλεται όπως διερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές το βάσιμο ή μη ισχυρισμών που αφορούν ζητήματα μεταξύ άλλων, διαφθοράς, αναφέρει ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, σημειώνοντας παράλληλα ότι ουδέποτε τέθηκαν τέτοιες καταγγελίες ενώπιον του ΔΣ του.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος «παρακολουθεί με προσοχή και προβληματισμό τα πρόσφατα δημοσιεύματα και τους ισχυρισμούς που έχουν τεθεί στη δημόσια σφαίρα και αφορούν ζητήματα, μεταξύ άλλων, διαφθοράς».

«Η διασφάλιση της καλής φήμης της χώρας και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στους Θεσμούς, επιβάλλουν όπως οι αρμόδιες αρχές του Κράτους προχωρήσουν σε διερεύνηση του βάσιμου ή μη των εν λόγω ισχυρισμών άμεσα, πλήρως και με τρόπο αξιόπιστο, στο πλαίσιο των συνταγματικά κατοχυρωμένων διαδικασιών», αναφέρει.

Περαιτέρω, σημειώνει ότι «ουδέποτε τέθηκαν τέτοιες καταγγελίες ενώπιον του ΔΣ του ΠΔΣ για να τύχουν οποιεσδήποτε επεξεργασίας».

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος καταλήγει ότι «θα συνεχίσει να παρακολουθεί το ζήτημα και παραμένει στη διάθεση της Πολιτείας, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου».

ΚΥΠΕ