Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Στην Πολιτική Άμυνα περνά η ευθύνη για το 112 και το Κέντρο Διαχείρισης Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης

Με τη νέα νομοθεσία παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο η εξουσία να ορίζει, μέσω γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα, την αρμόδια αρχή για τη λειτουργία του Κέντρου.

Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε ομόφωνα, την Πέμπτη, τροποποιητικό νόμο για τη ρύθμιση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανοίγοντας τον δρόμο για αλλαγές στη λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης. Η επιχειρησιακή ευθύνη του Κέντρου, καθώς και του έργου «New Generation 112», αναμένεται να αναληφθεί από την Πολιτική Άμυνα.

Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την ανακατανομή αρμοδιοτήτων, καθώς μέχρι σήμερα το Κέντρο υπαγόταν στην Αστυνομία Κύπρου. Βάσει του νέου πλαισίου, η επιχειρησιακή ευθύνη του Κέντρου, καθώς και του έργου «New Generation 112», αναμένεται να αναληφθεί από την Πολιτική Άμυνα.

Σύμφωνα με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, η αλλαγή κρίνεται αναγκαία για καλύτερο συντονισμό στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και για εναρμόνιση με τις σύγχρονες απαιτήσεις πολιτικής προστασίας.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

