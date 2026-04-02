Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τέλος στη μη μετακίνηση οχημάτων σε μικροσυγκρούσεις: Αδίκημα η παράλειψη και η μη τήρηση διαδικασιών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε τοποθέτηση στην Ολομέλεια ο κ. Δημητρίου είπε ότι ουσιαστικά διορθώνεται μια πτυχή στο νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι.

Πρόταση νόμου του Δημήτρη Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού ψήφισε η Ολομέλεια που τροποποιεί τον νόμο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η μετακίνηση οχήματος σε περίπτωση οδικής σύγκρουσης, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Επίσης αποτελούν αδίκημα η μη μετακίνηση ή/και η μη τήρηση των διαδικασιών, καθώς και η παρακίνηση ή ο εξαναγκασμός ή η απόπειρα παρακίνησης ή εξαναγκασμού για παράβαση των διατάξεων του νόμου.

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου επισήμανε, κατά την συζήτηση στην Επιτροπή Μεταφορών, τη μη ικανοποιητική και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά στη διαχείριση των μικροσυγκρούσεων λόγω της απαίτησης συναίνεσης των ενεχόμενων στην οδική σύγκρουση οδηγών.  

Επιπλέον, επισήμανε ότι η απαίτηση συναίνεσης ενδεχομένως να τυγχάνει εκμετάλλευσης από τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες προτρέπουν ή παρακινούν τους οδηγούς στη μη συναίνεση για μετακίνηση των οχημάτων τους.

Επιπλέον σε τοποθέτηση στην Ολομέλεια ο κ. Δημητρίου είπε ότι ουσιαστικά διορθώνεται μια πτυχή στο νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι. Επιτέλους, είπε, θα πάψει η Κύπρος να είναι μια χώρα όπου παρατηρείται κυκλοφοριακό κομφούζιο για μικροσυγκρούσεις στους δρόμους.

Ο Βαλεντίνος Φακοντής, Βουλευτής ΑΚΕΛ είπε ότι κατανοεί τον στόχο της πρότασης αλλά διαφώνησε με το γεγονός ότι μετακυλίεται η ευθύνη στους οδηγούς γιατί δημιουργούνται επιπρόσθετα προβλήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΟΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα