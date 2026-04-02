Τέλος στη μη μετακίνηση οχημάτων σε μικροσυγκρούσεις: Αδίκημα η παράλειψη και η μη τήρηση διαδικασιών

Πρόταση νόμου του Δημήτρη Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού ψήφισε η Ολομέλεια που τροποποιεί τον νόμο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η μετακίνηση οχήματος σε περίπτωση οδικής σύγκρουσης, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Επίσης αποτελούν αδίκημα η μη μετακίνηση ή/και η μη τήρηση των διαδικασιών, καθώς και η παρακίνηση ή ο εξαναγκασμός ή η απόπειρα παρακίνησης ή εξαναγκασμού για παράβαση των διατάξεων του νόμου.

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου επισήμανε, κατά την συζήτηση στην Επιτροπή Μεταφορών, τη μη ικανοποιητική και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά στη διαχείριση των μικροσυγκρούσεων λόγω της απαίτησης συναίνεσης των ενεχόμενων στην οδική σύγκρουση οδηγών.

Επιπλέον, επισήμανε ότι η απαίτηση συναίνεσης ενδεχομένως να τυγχάνει εκμετάλλευσης από τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες προτρέπουν ή παρακινούν τους οδηγούς στη μη συναίνεση για μετακίνηση των οχημάτων τους.

Επιπλέον σε τοποθέτηση στην Ολομέλεια ο κ. Δημητρίου είπε ότι ουσιαστικά διορθώνεται μια πτυχή στο νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι. Επιτέλους, είπε, θα πάψει η Κύπρος να είναι μια χώρα όπου παρατηρείται κυκλοφοριακό κομφούζιο για μικροσυγκρούσεις στους δρόμους.

Ο Βαλεντίνος Φακοντής, Βουλευτής ΑΚΕΛ είπε ότι κατανοεί τον στόχο της πρότασης αλλά διαφώνησε με το γεγονός ότι μετακυλίεται η ευθύνη στους οδηγούς γιατί δημιουργούνται επιπρόσθετα προβλήματα.

