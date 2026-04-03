Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πού θα μπουν έξυπνοι μετρητές τον Απρίλιο - Ανακοίνωσε περιοχές η ΑΗΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της  παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά.

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοινώνει ότι για όλο τον μήνα Απρίλιο, συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις Περιφέρειες στις πιο κάτω περιοχές:
 
Λευκωσία:    
Λατσιά
Ανατολικά της Λεωφόρου Γιάννου Κρανιδιώτη, από το ύψος της Οδού Αγίου Γεωργίου μέχρι και το ύψος της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου
Εκατέρωθεν της Οδού Αγίου Γεωργίου και της Λεωφόρου Δημήτρη Σταύρου

Δάλι
Περιοχές Ηλιούπολης και Καλλιθέας
Εκατέρωθεν του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας Λεμεσού, από το ύψος της Οδού Ριζοκαρπάσου και Ελευθερίου Βενιζέλου και μέχρι την Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου

Τσέρι
Όλος ο Δήμος Τσερίου

Λεμεσός:    
Λεμεσός
Περιοχή μεταξύ Λεωφόρου 28ης Οκτωβρίου, Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και Οδών Γρίβα Διγενή, Γλάδστωνος και Ανεξαρτησίας 

Λάρνακα:    
Ορόκλινη
Όλη η Κοινότητα Ορόκλινης

 

Αμμόχωστος: 
Δερύνεια
Κέντρο Πόλης
Εκατέρωθεν των Οδών Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και Σταδίου
    
Πάφος:    
Γεροσκήπου
Βόρεια της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ μέχρι το ύψος της Οδού Ευαγόρα Παλληκαρίδη

Υπενθυμίζουμε πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της  παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία. 

Tags

ΑΗΚ - ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥΕΞΥΠΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα