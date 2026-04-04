Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Χειροπέδες σε 61χρονο: Άνοιξε την πόρτα του οχήματος και επιτέθηκε στον χειριστή κινητής κάμερας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο άγνωστος φέρεται να άρπαξε τσαντάκι, που ανήκει στον παραπονούμενο και να προκάλεσε ζημιά σε αυτό, αναφέρει η Αστυνομία.

Στη σύλληψη 61χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης, πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς, απειλής και πρόκλησης ανησυχίας σε οδηγό κινητής κάμερας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, χθες γύρω στις 4.45 μ.μ., ενώ ο παραπονούμενος βρισκόταν εντός του οχήματος φωτοεπισήμανσης στη Λευκωσία για έλεγχο τροχαίας, άγνωστος άνδρας άνοιξε την πόρτα του οχήματος και φέρεται να άρχισε να φωνάζει και να απειλεί.

Ακολούθως, ο άγνωστος φέρεται να άρπαξε τσαντάκι, που ανήκει στον παραπονούμενο και να προκάλεσε ζημιά σε αυτό, αναφέρει η Αστυνομία.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο 61χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος καθώς εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του.

Αφού ανακρίθηκε, κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου, με τον Αστυνομικό Σταθμό Περιστερώνας να διερευνά την υπόθεση.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΚΑΜΕΡΕΣΚΑΜΕΡΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα