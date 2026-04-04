Χειροπέδες σε 61χρονο: Άνοιξε την πόρτα του οχήματος και επιτέθηκε στον χειριστή κινητής κάμερας

Στη σύλληψη 61χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης, πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς, απειλής και πρόκλησης ανησυχίας σε οδηγό κινητής κάμερας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, χθες γύρω στις 4.45 μ.μ., ενώ ο παραπονούμενος βρισκόταν εντός του οχήματος φωτοεπισήμανσης στη Λευκωσία για έλεγχο τροχαίας, άγνωστος άνδρας άνοιξε την πόρτα του οχήματος και φέρεται να άρχισε να φωνάζει και να απειλεί.

Ακολούθως, ο άγνωστος φέρεται να άρπαξε τσαντάκι, που ανήκει στον παραπονούμενο και να προκάλεσε ζημιά σε αυτό, αναφέρει η Αστυνομία.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο 61χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος καθώς εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του.

Αφού ανακρίθηκε, κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου, με τον Αστυνομικό Σταθμό Περιστερώνας να διερευνά την υπόθεση.