Ο Δρουσιώτης κατηγορεί Αστυνομία και Φυτιρή για επικοινωνιακά παίγνια - «Συμφωνήσαμε να μην γίνουν ανακοινώσεις»

«Θα πάρουν όλα τα στοιχεία, φτάνει με τα επικοινωνιακά παίγνια», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μακάριος Δρουσιώτης, με αφορμή τη νέα ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συνάντησή του με την ανακριτική ομάδα.

Όπως σημειώνει, «θα τηρήσω όσα έχουν συμφωνηθεί. Δεν θα δώσω κανένα άλλοθι σε κανέναν. Εργάζομαι νυχθημερόν για να παραδώσω όλα τα στοιχεία, οργανωμένα και ταξινομημένα για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του».

Σε σχέση με τη νέα ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συνάντηση που είχα χθες με την ανακριτική ομάδα, επαναλαμβάνει ότι «συμφωνήσαμε ότι ο πιο γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος να προσκομίσω τα στοιχεία ήταν να τα παρουσιάσω δομημένα σε μια γραπτή δήλωση».

Προσθέτει δε ότι «φεύγοντας συμφωνήσαμε να μην γίνουν ανακοινώσεις για να προστατεύσουμε τη διαδικασία», σημειώνοντας ότι είπε στον επικεφαλής αξιωματικό «ελπίζω να μη φύγω από εδώ και να εκδώσετε ανακοίνωση ότι δεν έδωσα στοιχεία ή ότι δεν συνεργάζομαι». Όπως υποστηρίζει, «η απάντηση από μέλος της ομάδας ήταν πως δεν θα εκδοθεί καμιά ανακοίνωση», ωστόσο «μέχρι το απόγευμα ανακοίνωσαν ότι δεν έδωσα στοιχεία και ότι δεν συνεργάζομαι», επισημαίνοντας ότι «μένω πραγματικά έκπληκτος».

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι «δεν είμαι ούτε κατηγορούμενος, ούτε καταγγέλλων. Η Αστυνομία εξετάζει αυτή την υπόθεση αυτεπάγγελτα» και σημειώνει ότι «θα βοηθήσω όσο περνά από το χέρι μου για τη διεξαγωγή της έρευνας». Όπως αναφέρει, «εργάζομαι νυχθημερόν για να ανταποκριθώ στη δέσμευσή μου και λυπούμαι που αναλώνω το χρόνο μου για να διαχειρίζομαι τα επικοινωνιακά παίγνια της Αστυνομίας και του υπουργού Δικαιοσύνης».

Τονίζει ακόμη ότι «αναφέρθηκα σε αυτά τα γεγονότα, δημόσια, από το 2024 και είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο», σημειώνοντας ότι «δύο χρόνια δεν ενδιαφέρθηκε κανένας, τώρα θέλουν σε δύο μέρες να τους παραδώσω εκατοντάδες μηνύματα με συνοπτικές διαδικασίες».

Συμπληρώνει ότι «αν η μακροσκελής γραπτή αφήγηση της ίδιας της Σάντη που τους παρέδωσα δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο που να βοηθάει τη διερεύνηση, προφανώς η ανακριτική ομάδα δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τη διερεύνηση».

Καταληκτικά, αναφέρει ότι «εν πάση περιπτώσει, από πλευράς μου θα τηρήσω τα όσα έχουν συμφωνηθεί και δεν θα δώσω κανένα άλλοθι σε κανένα», προσθέτοντας ότι «θα παραδώσω όλα τα στοιχεία, οργανωμένα και ταξινομημένα για να μην υπάρχουν παρανοήσεις και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του». Παράλληλα, σημειώνει ότι «η συμπεριφορά της Αστυνομίας είναι άλλος ένας λόγος που ο Πρόεδρος πρέπει να διορίσει αμέσως ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές οι οποίοι θα ενεργούν με καλή πίστη».