Αστυνομία: Νέα απάτη με τηλεφωνήματα από δήθεν «Ευρωπαϊκή Οικονομική Αστυνομία»

Ζητούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή ηλεκτρονικών πορτοφολιών, με σκοπό την εξαπάτηση και την παράνομη απόσπαση χρημάτων.

Με αφορμή νέες καταγγελίες για απόπειρες τηλεφωνικής απάτης, η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι ούτε η ίδια, ούτε οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός ζητά τηλεφωνικώς από πολίτες προσωπικά δεδομένα ή τραπεζικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, επιτήδειοι προσποιούνται ότι εκπροσωπούν την «Ευρωπαϊκή Οικονομική Αστυνομία» και επικοινωνούν με ανυποψίαστους πολίτες, ζητώντας στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή ηλεκτρονικών πορτοφολιών, με σκοπό την εξαπάτηση και την παράνομη απόσπαση χρημάτων.

Τονίζεται ότι η Αστυνομία δεν επικοινωνεί ποτέ τηλεφωνικά με πολίτες για να ζητήσει τραπεζικά στοιχεία, προσωπικά δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική πληροφορία.

Πρόκειται για απάτη. Το κοινό καλείται, σε περίπτωση που δεχθεί τέτοιου είδους τηλεφώνημα, να μην δίνει καμία πληροφορία και να ενημερώνει άμεσα την Αστυνομία.

