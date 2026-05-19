Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε την άρση ασυλίας του Ευρωβουλευτή Νίκου Παππά

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε την Τρίτη την άρση της ασυλίας του Ευρωβουλευτή, Νίκου Παππά, έπειτα από σχετική διαδικασία που είχε προηγουμένως εγκριθεί ομόφωνα στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI).

Η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, ελήφθη στη βάση αιτήματος που είχε διαβιβαστεί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με επιστολή της 7ης Οκτωβρίου 2025, και αφορά ποινική διαδικασία που πρόκειται να κινηθεί σε βάρος του Ευρωβουλευτή. Το αίτημα ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 12 Νοεμβρίου 2025, ενώ ο Νίκος Παππάς είχε προηγουμένως ακουστεί από την αρμόδια επιτροπή στις 15 Απριλίου 2026, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Σώματος.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, η υπόθεση αφορά εικαζόμενα αδικήματα εξύβρισης μέσω διαδικτύου και απειλής, τα οποία φέρεται να τελέστηκαν στις 11 Ιουνίου 2025 μέσω προσωπικών μηνυμάτων σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Η σχετική καταγγελία υποβλήθηκε στις 16 Ιουλίου 2025.

Στην έκθεση που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια, αναφέρεται ότι το φερόμενο αδίκημα δεν συνδέεται με την έκφραση γνώμης ή ψήφου στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικών καθηκόντων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το αίτημα των εθνικών αρχών, η υπόθεση δεν παρουσιάζει στοιχεία που να υποδηλώνουν πολιτική δίωξη.

Στο κείμενο σημειώνεται επίσης ότι η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο, αλλά θεσμική εγγύηση για την ανεξαρτησία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ σε αντίστοιχες περιπτώσεις εφαρμόζεται αξιολόγηση του κατά πόσο συντρέχει περίπτωση πολιτικής δίωξης (fumus persecutionis). Στην προκειμένη περίπτωση, δεν εντοπίστηκαν τέτοια στοιχεία, σύμφωνα με το κείμενο που εγκρίθηκε.

Η απόφαση της Ολομέλειας προβλέπει την άρση της ασυλίας του Eυρωβουλευτή, καθώς και τη διαβίβαση της σχετικής απόφασης και της έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής στις ελληνικές Αρχές και στον ίδιο τον Ευρωβουλευτή.

Μετά την απόφαση της Ολομέλειας, η υπόθεση επιστρέφει στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές της Ελλάδας για τα περαιτέρω.

Πηγή: ΚΥΠΕ