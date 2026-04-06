Ενέκρινε ομόφωνα η Βουλή το νομοσχέδιο για την αναπηρία - Τέλος στα εισοδηματικά κριτήρια του ΕΕ

Εγκρίθηκε ομόφωνα σε νόμο από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την αναπηρία, παρουσία της υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέας Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα.

Βασική πτυχή της μεταρρύθμισης είναι η σταδιακή αποσύνδεση ορισμένων αναπηρικών παροχών από τα εισοδηματικά κριτήρια του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, αναγνωρίζοντας το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η αναπηρία και διευρύνοντας τον κύκλο των δικαιούχων κρατικής στήριξης. Σημείωνεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, στο νομοσχέδιο είχε ήδη προβλεφθεί χρηματοδότηση ύψους 106 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026–2028.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας, Ανδρέας Καυκαλιάς, ανέφερε ενώπιον του σώματος ότι το νέο πλαίσιο αποτελεί αποτέλεσμα μακράς προσπάθειας για εκσυγχρονισμό των παροχών και υπηρεσιών, με στόχο την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, αποδίδοντας εύσημα τόσο στο Υφυπουργείο όσο και στο οργανωμένο αναπηρικό κίνημα, με επικεφαλής την ΚΥΣΟΑ.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια προσπάθεια να βελτιωθεί η θέση της χώρας σε σύγκριση με άλλες, τόσο ως προς το ύψος των δαπανών όσο και ως προς τις πολιτικές στήριξης, κάτι που, όπως είπε, επιδιώχθηκε διακομματικά μέσω της Επιτροπής Εργασίας, στη βάση συγκεκριμένου πλαισίου που τέθηκε ενώπιόν τους.

Υπογράμμισε ακόμη ότι, δεδομένου πως η τελική απόφαση ανήκε στην Κυβέρνηση και ότι η εφαρμογή θα είναι σταδιακή, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι παραμένουν περιορισμένοι, υπήρξε εκ των προτέρων πίεση για ενίσχυση των κονδυλίων, ώστε να καλυφθούν περισσότερα άτομα και να επιτευχθούν τα αναγκαία επίπεδα στήριξης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το νομοσχέδιο λειτουργεί ως ενιαίος «ομπρέλα» νόμος που συγκεντρώνει διάσπαρτες παροχές, εισάγοντας ταυτόχρονα νέες ρυθμίσεις, όπως η κατάργηση οικονομικών κριτηρίων για άτομα με αυξημένες ανάγκες φροντίδας και η αποσύνδεσή τους από το ΕΕΕ, η αναγνώριση του άτυπου φροντιστή, η αυτόματη αναπροσαρμογή επιδομάτων και η προσθήκη νέων κοινωνικών υπηρεσιών.

Τόνισε, ωστόσο, ότι κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή έγιναν προσπάθειες βελτίωσης του πλαισίου, επισημαίνοντας πως η ουσιαστική του αξία θα φανεί στην πράξη, με την Κυβέρνηση να κρίνεται από την εφαρμογή του, ενώ υπογράμμισε ότι σημαντικά ζητήματα που έθεσαν οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία παραμένουν εκτός ρύθμισης.

Καταληκτικά, έκανε λόγο για ένα σημαντικό βήμα, διευκρινίζοντας ότι η προσπάθεια δεν ολοκληρώνεται με την ψήφιση του νόμου.