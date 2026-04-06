Λάρνακα: Νέα αναβολή στη δίκη για τα επεισόδια της 17ης Ιανουαρίου - Υπό κράτηση οι πέντε κατηγορούμενοι

Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη των πέντε κατηγορουμένων για τα επεισόδια της 17ης Ιανουαρίου στη Λάρνακα, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Συνήγορος υπεράσπισης κατηγορούμενου ζήτησε όπως του παραχωρηθεί επιπλέον μαρτυρικό υλικό.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας ενέκρινε το σχετικό αίτημα και όρισε ως νέα δικάσιμο την 28η Απριλίου στις 9:00 το πρωί με τους κατηγορούμενους να παραμένουν υπό κράτηση.

Οι κατηγορούμενοι είναι νεαρός 20 ετών, δύο 26χρονοι 32χρονος και 48χρονος.

Οι τέσσερεις είναι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες από Ιορδανία και Παλαιστίνη ενώ ο 48χρονος είναι κάτοχος κυπριακής υπηκοότητας.

Για την υπόθεση καταζητούνται ακόμη τρία άτομα 26,27 και 35 ετών.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Οι δύο από τους συλληφθέντες ο 48χρονος και 26χρονος αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες για ξυλοδαρμό Ευρωπαίου πολίτη 39 ετών στην Πύλα στις 4:00 το πρωί της 17ης Ιανουαρίου.

Για την υπόθεση καταζητείται 27χρονος, ο οποίος επίσης καταζητείται και για τα επεισόδια στο κέντρο της Λάρνακας.

Οι δυο κατηγορούμενοι 48 και 26 ετών αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες που αφορούν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλής και μαχαιροφορίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ