Θεόδωρος Κυριακού: Ποια είναι η «Αδελφότητα των Ροδοσταύρων» - Η σχέση της με τη Μασονία (ηχητικό)

Έντονο είναι το ενδιαφέρον γύρω από την «Αδελφότητα των Ροδοσταύρων», λόγο για την οποία κάνει στις καταγγελίες του ο δημοσιογράφος και ερευνητής Μακάριος Δρουσιώτης τις τελευταίες ημέρες.

ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού εξήγησε την ιστορία της αδελφότητας, τη σχέση της με τη Μασονία και τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες της.

Ο κ. Κυριακού χαρακτήρισε τους Ροδόσταυρους ως «αδελφότητα», η οποία εμφανίζεται στην Ευρώπη κατά τον 12ο αιώνα, επισημαίνοντας ότι η παρουσία και η επιρροή τους συνδέεται ιστορικά με άλλες οργανωμένες δομές, όπως η μασονία. Μάλιστα, ανέφερε ότι ο 18ος βαθμός της μασονίας φέρει την ονομασία «Ροδόσταυρος», γεγονός που υποδηλώνει ιδεολογική ή συμβολική συνέχεια. Συγκεκριμένα ο κ. Κυριακού εξήγησε ότι ο 18ος βαθμός της μασονίας λέγεται «πρίγκιπας ροδοσταύρος, ιππότης του αετού και του πελεκάνου».

Εσωτερισμός και πνευματική αναζήτηση

Σύμφωνα με τον θεολόγο, οι Ροδόσταυροι δεν συγκροτούν ένα ενιαίο, εύκολα προσδιορίσιμο σώμα. Αντιθέτως, πρόκειται για ένα ευρύτερο ρεύμα με βασικό άξονα την εσωτερική πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου, την αναζήτηση σοφίας και έναν έντονο εσωτεριστικό χαρακτήρα.

Όπως σημειώθηκε, ιδέες και πρακτικές τους φαίνεται να επηρέασαν μεταγενέστερα κινήματα, όπως η μασονία και ο μαρτινισμός, ενώ σήμερα υπάρχουν και σύγχρονες εκφάνσεις, όπως ο «Χρυσός Ροδόσταυρος», με διεθνή παρουσία.

Μυστικοπάθεια και δυσκολία διερεύνησης

Κεντρικό στοιχείο που αναδείχθηκε στη συζήτηση είναι η μυστικοπάθεια που χαρακτηρίζει τέτοιες αδελφότητες. Ο κ. Κυριακού υπογράμμισε ότι είναι «δύσκολο να διερευνήσει κανείς» τον τρόπο λειτουργίας τους, τις εσωτερικές αρχές και τους μηχανισμούς τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ύπαρξη συμβολικής γλώσσας και ιδιαίτερων τρόπων επικοινωνίας μεταξύ των μελών, στοιχεία που ενισχύουν το πέπλο μυστηρίου γύρω από τη δράση τους.

Κατηγορίες και δημόσιος λόγος

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στις πρόσφατες αναφορές στον δημόσιο λόγο, όπου το όνομα των Ροδοσταύρων χρησιμοποιήθηκε στις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη. Ο θεολόγος επισήμανε ότι, εφόσον τέτοιες κατηγορίες ισχύουν, τότε υπονοείται μια μορφή αλληλεγγύης που θα μπορούσε να φτάνει έως και συγκάλυψη παρανομιών.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι ίδιοι οι Ροδόσταυροι απορρίπτουν τέτοιες ερμηνείες, υποστηρίζοντας πως ο σκοπός τους περιορίζεται στην πνευματική εξέλιξη και όχι σε παράνομες δραστηριότητες. Δεν απέκλεισε, πάντως, το ενδεχόμενο ο όρος να χρησιμοποιείται καταχρηστικά ή για λόγους εντυπωσιασμού.

Μασονία, επιρροή και κοινωνικές ανησυχίες

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη μασονία, η οποία, όπως ειπώθηκε, έχει υιοθετήσει από τους Ροδόσταυρους την έννοια της «μύησης» και της ιεραρχικής εξέλιξης των μελών. Αν και σήμερα δεν βρίσκεται «στις δόξες της», διατηρεί ισχυρή ιστορική παρουσία και έχει φιλοξενήσει πρόσωπα με επιρροή.

Μεταξύ μύθου και πραγματικότητας

Απαντώντας σε ερωτήματα περί ελέγχου κυβερνήσεων ή οικονομικών συστημάτων, ο κ. Κυριακού τόνισε ότι ο έντονος μυστικισμός τροφοδοτεί τη φαντασία και τις θεωρίες, χωρίς να είναι εύκολο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν μπορείς να δημιουργήσεις μια ασφαλή εικόνα», καθώς οι ρίζες αυτών των κινημάτων χάνονται στο παρελθόν και στη μυστικότητα.

Ακούστε όλη τη συζήτηση με τον Θεόδωρο Κυριακού στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: