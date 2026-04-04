Τέλη του Απρίλη συνεδριάζουν οι Ροδόσταυροι - Η ατζέντα και πώς να ενταχθείτε, σύμφωνα με τη σελίδα τους

Τέλη του Απρίλη συνεδριάζουν οι Ροδόσταυροι, οι οποίοι αναφέρονται στην υπόθεση των καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη που έχουν απασχολήσει τη δημόσια σφαίρα τις τελευταίες μέρες.

Συγκεκριμένα, όπως καταγράφεται, το πρόγραμμα των επόμενων τελετών διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη, 23 Απριλίου: St Sophia Chapter (E) No 5

Παρασκευή, 24 Απριλίου: Helios Chapter Rose Croix No 8

Σάββατο, 25 Απριλίου: St Barnabas Chapter Rose Croix (E) No 1136-1

Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι, μερικές από τις συναντήσεις στο παρελθόν πραγματοποιήθηκαν σε χώρο επί της οδού Ιερουσαλήμ, στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού.

Τα κριτήρια ένταξης και το τελετουργικό του 18ου βαθμού

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα τους [rosecroixcyprus.org], ο βαθμός «Rose Croix» αποτελεί τον 18ο βαθμό ενός αρχικά χριστιανικού Τάγματος της Τεκτονίας, το οποίο προέρχεται από τη Γαλλία και είναι γνωστό ως Ancient and Accepted Rite of Freemasonry. Το Τάγμα ιδρύθηκε το 1801 και περιλαμβάνει συνολικά 33 βαθμούς, οι οποίοι επεκτείνουν τις διδασκαλίες της Συμβολικής Τεκτονίας.

Όπως σημειώνεται, οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν πίστη στο Τριαδικό Χριστιανικό δόγμα ή, εναλλακτικά, την πίστη σε ένα Ανώτατο Ον, υπογράφοντας σχετική δήλωση πριν από οποιαδήποτε επίσημη εξέταση της υποψηφιότητάς τους.

Για να γίνουν δεκτοί στον βαθμό Rose Croix, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μυηθεί σε Στοά ή Στοές υπό την United Grand Lodge of England, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τους κανονισμούς του Ανώτατου Συμβουλίου. Παράλληλα, απαιτείται να έχουν διατελέσει Διδάσκαλοι Τέκτονες για τουλάχιστον έναν χρόνο, να βρίσκονται σε καλή κατάσταση εντός της Τεκτονίας και να πληρούν τα προαναφερθέντα θρησκευτικά κριτήρια. Η ένταξη στο Τάγμα πραγματοποιείται, συνήθως, κατόπιν πρόσκλησης.

Η τελετή του 18ου βαθμού, η μοναδική που εκτελείται πλήρως από το Κεφάλαιο, στοχεύει, σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην «τελείωση» των αρετών της Πίστης, της Ελπίδας και της Αγάπης. Περιγράφεται ως μία ιδιαίτερα στοχαστική, εντυπωσιακή και αισθητικά άρτια τελετουργία, που ενισχύει το αίσθημα της αδελφικής αγάπης, θεμέλιο του τεκτονικού κινήματος.

Σε ό,τι αφορά την ενδυμασία (regalia) του 18ου βαθμού, αυτή χαρακτηρίζεται ως απλή αλλά και εντυπωσιακή, αποτελούμενη από ροζ περιμετρικό περιλαίμιο με χρυσή ταινία και κεντημένα σύμβολα, στο οποίο προσαρτάται κόσμημα.

Τέλος, αναφέρεται ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Rose Croix στην Κύπρο περιλαμβάνει εννέα Κεφάλαια, εκ των οποίων δύο είναι Κεφάλαια Ανώτερων Βαθμών, ενώ λειτουργούν και Κεφάλαια με «Καθολικές Εργασίες» (Universal Workings).