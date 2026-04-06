Ο Αρχηγός της Αστυνομίας ενημερώνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την υπόθεση «Σάντη» - Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για όσα ισχυρίστηκε στην κατάθεσή της

Στην ενημέρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή ετοιμάζεται να προχωρήσει ο Αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης για τα πρώτα αποτελέσματα της αυτεπάγγελτης έρευνας που άρχισε η Αστυνομία μετά τις δημόσιες καταγγελίες του δημοσιογράφου και ερευνητή Μακάριου Δρουσιώτη περί φερόμενου βιασμού ανήλικης από πρώην δικαστή αλλά και της φερόμενης συμμετοχής πολιτικών και άλλων προσώπων στην «Αδελφότητα των Ροδοσταύρων» με εμπλοκή σε διάφορες υποθέσεις.

Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας θα ενημερώσει τον υπουργό Δικαιοσύνης ώστε ο τελευταίος να ενημερώσει με τη σειρά του το Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει την Τετάρτη για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανακριτές ήρθαν αρχικά σε τηλεφωνική επαφή με τη γυναίκα που παρουσιάζεται στο άρθρο του Δρουσιώτη με το όνομα «Σάντη». Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι συγκεκριμένη γυναίκα προσήλθε στην Αστυνομία για κατάθεση στα πλαίσια της οποίας ανέφερε ότι τα μηνύματα είναι προϊόν κατασκευής. Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι η γυναίκα συνέδεσε την κατασκευή των μηνυμάτων με συγκεκριμένα πρόσωπα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα κατέθεσε ενώπιον δικηγόρου και ειδικού ιατρού και υπόγραψε την κατάθεση. Φέρεται επίσης να έχει δηλώσει ότι δεν υπήρξε θύμα βιασμού και πως ήταν ενήλικη όταν γνώρισε τον πρώην δικαστή. Δήλωσε ακόμη ότι δεν έχει παράπονο από κανένα και πως δεν έχει σκοπό να καταγγείλει κάποιο πρόσωπο.

Τονίζεται ότι όλες οι πιο πληροφορίες είναι ανεπιβεβαίωτες και μεταφέρονται με πλήρη επιφύλαξη.

Πάντως σε σημερινό δημοσίευμα το philenews.com επικαλέστηκε έγκυρη πηγή και υποστήριξε ότι η Αστυνομία εξετάζει και το ενδεχόμενο η «Σάντη» να είναι πανικοβλημένη και να φοβάται να μιλήσει λόγω των έντονων αντιδράσεων που προκαλεί η δημοσιοποίηση της υπόθεσης.