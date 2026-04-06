Παπαδάκης: «12 εντάλματα για Αλεξούι-γιατί όχι για Δρουσιώτη και Κληρίδη;» - «Είμαστε λύμπουροι;»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο ο τέως ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης, με αφορμή τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, θέτοντας ευθέως ζήτημα άνισης μεταχείρισης και στρέφοντας τα πυρά του προς τους χειρισμούς των αρμόδιων αρχών.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Παπαδάκης κάνει λόγο για «σύστημα ένθεν και ένθεν», εκφράζοντας έντονη αγανάκτηση, ενώ σημειώνει ότι «αν νομίζουν ότι είμαστε λύμπουροι να μας ποδοπατούν, είναι γελασμένοι».

Την ίδια ώρα, αναφέρεται στην περίπτωση της Άννυ Αλεξούι, υποστηρίζοντας ότι εκδόθηκαν σε βάρος της 12 εντάλματα σύλληψης, και διερωτάται γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη εξέλιξη για τον Μακάριο Δρουσιώτη και τον Νίκο Κληρίδη.