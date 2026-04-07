Καταδίωξη στη Δρομολαξιά: 25χρονος συνελήφθη μετά από πυροβολισμούς της αστυνομίας - Προσέκρουσε σε περιπολικό

Σε σύλληψη 25χρονου κατοίκου Λάρνακας προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα στη Δρομολαξιά, έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη κατά τη διάρκεια μηχανοκίνητης περιπολίας μελών του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μέλη της δύναμης που περιπολούσαν σε αγροτική περιοχή της Δρομολαξιάς εντόπισαν σταθμευμένο όχημα, το οποίο κρίθηκε ύποπτο.

Όπως αναφέρεται, όταν οι αστυνομικοί προσέγγισαν το όχημα για έλεγχο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει, προσκρούοντας σε υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας.

Για την ανακοπή του οχήματος, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν σε ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών. Μετά την ακινητοποίηση του οχήματος, διαπιστώθηκε ότι οδηγός ήταν 25χρονος κάτοικος Λάρνακας, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, επιτέθηκε ακολούθως στα μέλη της δύναμης και συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 93 γραμμάρια κάνναβης, μικρή ποσότητα κοκαΐνης, τέσσερα πλήρη φυσίγγια και ένα μαχαίρι.

Από το περιστατικό, δύο μέλη της Αστυνομίας μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου έτυχαν των πρώτων βοηθειών και έλαβαν εξιτήριο.

Ο 25χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Η ΥΚΑΝ, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου, συνεχίζει τις εξετάσεις.