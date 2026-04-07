Αναρτήθηκαν από το ΥΠΕΣ για επιθεώρηση οι συμπληρωματικοί εκλογικοί κατάλογοι

Σε ανάρτηση των συμπληρωματικών εκλογικών καταλόγων της 2ας Απριλίου 2026 για επιθεώρηση και τυχόν ενστάσεις από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών, καλώντας παράλληλα τους ενδιαφερόμενους νέους «εκλογείς να επιθεωρήσουν έγκαιρα τους συμπληρωματικούς εκλογικούς καταλόγους για τυχόν ενστάσεις, με σκοπό τις δέουσες διορθώσεις».

Ταυτόχρονα, το ΥΠΕΣ ανακοίνωσε ότι τα εκλογικά βιβλιάρια των νέων εκλογέων θα ετοιμαστούν και διαβιβαστούν στους οικείους Κοινοτάρχες το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2026, από όπου θα μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι ή οι οικείοι τους.

Σε ανακοίνωση το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι οι κατάλογοι θα εκτίθενται καθημερινά για επιθεώρηση για διάστημα δέκα ημερών, από τις 6 μέχρι 16 Απριλίου 2026, στα γραφεία των οικείων Επάρχων και Δημάρχων, καθώς και στο γραφείο ή την κατοικία του οικείου Κοινοτάρχη κάθε Ενορίας ή Κοινότητας, ξεχωριστά.

«Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, καμία ένσταση δεν θα γίνει δεκτή», υπογραμμίζει.

Αναφέρει επίσης ότι οι συμπληρωματικοί εκλογικοί κατάλογοι θα καταστούν οριστικοί και θα ενσωματωθούν στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο, που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς των προσεχών Βουλευτικών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Πηγή: ΚΥΠΕ