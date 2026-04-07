Συνεργασία για στήριξη εργαζομένων-επιχειρηματικότητας συζήτησαν Πρόεδρος ΔΗΣΥ-ΓΓ ΣΕΚ

Τη συνεργασία τους για τη στήριξη των εργαζομένων και της επιχειρηματικότητας συζήτησαν την Τρίτη η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ), Αννίτα Δημητρίου, και ο Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ), Ανδρέας Μάτσας, σε συνάντησή τους στα γραφεία της ΣΕΚ, στη Λευκωσία.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση, η κ. Δημητρίου εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία με τη ΣΕΚ για τη χάραξη στρατηγικής και πολιτικής όχι μόνο για τους άξονες προτεραιότητας που έχει θεσπίσει η ΣΕΚ. Την ίδια ώρα, χαιρέτισε «τον εξαιρετικό ρόλο τον οποίο επιτελεί» η ΣΕΚ στα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, τη διαχείριση της κατάστασης και των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή, και την κρίση θεσμών και αξιών.

«Είναι σε αυτό, λοιπόν, το πλέγμα συνεργασίας και αμοιβαιότητας που θέλουμε να συνεχίσουμε, στη συζήτηση και στη δρομολόγηση μιας στρατηγικής προς όφελος του κάθε πολίτη ξεχωριστά και δη των εργαζομένων - σε αυτό θα εμμένουμε - και βεβαίως να δούμε με ποιον τρόπο συμβάλλουμε, είτε νομοθετικά είτε πολιτικά, που αυτή είναι και η δική μας αρμοδιότητα», είπε η κ. Δημητρίου.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ επεσήμανε ότι «όλες αυτές οι λύσεις για τα ζητήματα τα οποία εκκρεμούν - και είναι αρκετά - δεν μπορούν να δοθούν μέσα από την αποσταθεροποίηση, δεν μπορούν να δοθούν αν τινάξουμε στον αέρα την οικονομική σταθερότητα».

«Δεν μπορούν να στηριχτούν όλες αυτές οι ομάδες των συμπολιτών μας με τον λαϊκισμό ή τις ανέξοδες ρητορείες που δεν οδηγούν σε αποτελέσματα προς όφελος των πολιτικών, οπότε οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους πολίτες, με εφικτό τρόπο, για το τι μπορούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε για αυτούς», τόνισε.

«Και έτσι, με αυτό τον τρόπο, όπως βάλαμε τις βάσεις για την εγγυημένη σύνταξη επί δικής μας διακυβέρνησης, τώρα είναι ο καιρός να δούμε το συνταξιοδοτικό. Όπως βάλαμε τις βάσεις για άλλες τόσες μεταρρυθμίσεις, είναι με αυτό τον τρόπο, νούσιμα και λογικά, που θα μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε το ποθητό αποτέλεσμα και όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε», υπογράμμισε η Αννίτα Δημητρίου.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, δήλωσε ότι η συνάντηση με Πρόεδρο του ΔΗΣΥ έγινε «έτσι ώστε να αναπτύξουμε τις θέσεις οι οποίες προκύπτουν μέσα από το πρόσφατο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ, να γίνει μια αλληλογνωριμία με τη νέα ηγεσία του κινήματος και παράλληλα να αξιολογήσουμε τα δεδομένα που προκύπτουν, αλλά και τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως απότοκο της συνεχιζόμενης σύρραξης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και της αναπροσαρμογής των γεωπολιτικών δεδομένων».

«Ανταλλάξαμε απόψεις σε σχέση με συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες διασυνδέονται με τη δυνατότητα που θα πρέπει να δοθεί έτσι ώστε να στηριχθούν οι εργαζόμενοι και η επιχειρηματικότητα και να προωθήσουμε μία δυναμική επίτευξη του στόχου της κοινωνικής συνοχής, έτσι ώστε να μπορέσουμε απρόσκοπτα να βλέπουμε το μέλλον με περισσότερη προοπτική και αισιοδοξία», ανέφερε ο κ. Μάτσας.

«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι τέτοιες μέρες αναλογιζόμαστε όλοι μας τις ευθύνες οι οποίες θα πρέπει να προωθηθούν έτσι ώστε το κράτος να συνεχίσει να λειτουργεί απόλυτα δημοκρατικά, αξιοποιώντας τα δεδομένα που προκύπτουν μέσα από το θεσμικό πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, της τριμερούς συνεργασίας, αξιοποιώντας τις δομές οι οποίες βρίσκονται ενώπιόν μας σε ό,τι αφορά και την ομαλή συζήτηση των θεμάτων που βρίσκονται κατατεθειμένα ενώπιον της Βουλής, έτσι ώστε να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και να δημιουργούμε προοπτικές καλύτερης διαχείρισης των εργασιακών θεμάτων», σημείωσε ο ΓΓ της ΣΕΚ.

«Η δημοκρατία εδραιώνεται και εμπεδώνεται ακόμη περισσότερο μέσα από την αξιοποίηση των θεσμών. Βρισκόμαστε σε ένα κράτος όπου οι ρόλοι είναι οριοθετημένοι σε σχέση με το πώς συνυπάρχουμε μέσα από το θεσμικό πλαίσιο. Είναι αυτό το οποίο διεκδικούμε και εδραιώνουμε μέσα από τη συμμετοχή μας ως ΣΕΚ», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο κ. Μάτσας είπε ότι «δίνεται η δυνατότητα σήμερα να αξιοποιήσουμε το θεσμικό πλαίσιο για την καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και η οικονομία και η κοινωνία, έτσι ώστε η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα – που είναι βασικό σημείο αναφοράς και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον – να συνυπάρχουν με την κοινωνική πολιτική, έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία, σταθερότητα και σημαντική εμπλοκή και συνεισφορά των ίδιων των εργαζομένων προς αυτή την κατεύθυνση».

Πηγή: ΚΥΠΕ