Αίτημα-βόμβα για την Eurovision: Πιέσεις στο ΡΙΚ - Οργανώσεις ζητούν αποκλεισμό του Ισραήλ

Αίτημα προς το ΡΙΚ να υποστηρίξει την επίσημη επανεξέταση της συμμετοχής της KAN (του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ισραήλ) στη Eurovision 2026 εντός της EBU (Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης) απηύθηναν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συμπεριλαμβανομένων των BDS Cyprus, United for Palestine Nicosia, Cyprus Peace Council, NEDA, Genocide FreeCyprus, Far Right Watch, Queer Collective, Accept-LGBTI Cyprus and AFOA.

Με επιστολή τους στις 3 Απριλίου ζητούν από το ΡΙΚ, «εφόσον κριθεί αναγκαίο, τον αποκλεισμό της (σσ: KAN) βάσει του ίδιου προτύπου που εφαρμόστηκε στην περίπτωση της Ρωσίας το 2022, ότι δηλαδή η συμμετοχή «θα έβλαπτε την υπόληψη του διαγωνισμού» εν μέσω πρωτοφανούς κρίσης».

Ζητούν επίσης την κατάθεση επίσημου αιτήματος προς την ομάδα αναφοράς Eurovision και την τηλεοπτική επιτροπή για επανεξέταση της επιλεξιμότητας της KAN για τη Eurovision 2026 βάσει του προτύπου «δυσφήμησης» του 2022, ενώ καλούν το ΡΙΚ να ζητήσει από την EBU «να ξεκαθαρίσει ότι ο απολιτικός χαρακτήρας της Eurovision δεν αποκλείει την εξέταση της συμμετοχής ραδιοτηλεοπτικών φορέων όταν η ίδια τους η διαγωγή δημιουργεί κίνδυνο για την υπόληψη του διαγωνισμού καθώς και να ενημερώσει το κυπριακό κοινό ότι η θέση του ΡΙΚ αποσκοπεί στη συνέπεια, την ουδετερότητα και τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία ενός διαγωνισμού που προορίζεται να συνενώνει το κοινό —χρησιμοποιώντας τη διατύπωση της ίδιας της EBU από το 2022».

