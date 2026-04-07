Πέντε νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε Λάρνακα και Γέρι – Στις 59 οι μολυσμένες μονάδες

Συνεχίζονται οι ιχνηλατήσεις και οι δειγματοληψίες στις μολυσμένες περιοχές αφθώδους πυρετού, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν πέντε νέες θετικές στον ιό μονάδες αιγοπροβάτων, εκ των οποίων τρεις στην περιοχή Δρομολαξια - Μενεού και δύο στο Γερι, φτάνοντας έτσι τις 59 μολυσμένες μονάδες σε Λάρνακα (53) και Λευκωσία (6).

Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, «τα κρούσματα εντοπίστηκαν σε μονάδες με μικρό αριθμό ζώων, κάτι που θεωρείται αναμενόμενο καθότι εντοπίστηκαν εντός μολυσμένης περιοχής».

Υπενθυμίζεται ότι ολοκληρώθηκαν χθες ολες οι επιδημιολογικές δειγματοληψίες στη βάση στατιστικού δείγματος σε όλες τις Επαρχίες, με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Στο 64% και 35% ο δεύτερος εμβολιασμός

Την ίδια ώρα η δεύτερη φάση του εμβολιασμού για τα βοοειδή έφτασε στο 64% και για τα αιγοπρόβατα στο 35% του ζωικού πληθυσμού αντίστοιχα.

Όσον αφορά τους χοίρους, έχει εμβολιαστεί μέχρι στιγμής το 73% των μονάδων εντός της ζώνης προστασίας και επιτήρησης.

Η αποζημίωση για το γάλα

Σε σχέση με την καταβολή αποζημιώσεων σε μολυσμένες κτηνοτροφικές μονάδες, προχώρησε σήμερα αυτή για τις ποσότητες του γάλακτος, το οποίο έχει καταστραφεί. Τα ποσά θα φανούν εντός της εβδομάδας στους λογαριασμούς των επηρεαζόμενων παραγωγών, όπως διαβεβαιώνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής έχουν δοθεί 215,460 ευρώ. Μετά από τις αποζημιώσεις του γάλακτος θα καταβληθούν και αυτές των σανών.